MegaCom приглашает на традиционный велопробег в городе Ош

Компания MegaCom при поддержке мэрии Оша приглашает любителей спорта и активного образа жизни на традиционный велопробег, который состоится в четверг, 8 апреля, в южной столице.

В рамках велопробега под флагом MegaCom жители и гости Оша дружной колонной проедут по центральным улицам города.

Принять участие в масштабном празднике спорта, который пройдет с соблюдением необходимых санитарных норм, может каждый. Все, что для этого нужно, — это велосипед, отличное настроение и базовые знания Правил дорожного движения!

Велосипеды напрокат можно забронировать по указанным номерам: 0550 050536, 0559 121273.

Сбор участников — в 15.00 на центральной площади Оша.

MegaCom — за спорт и здоровый образ жизни!