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Бизнес

Помним и гордимся! MEGA поздравила ветеранов с Днем Победы

На протяжении 17 лет в компании MEGA существует добрая традиция – поздравлять с 9 Мая ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей и кыргызстанцев, переживших блокаду Ленинграда.

2023 год не стал исключением – накануне 78-й годовщины Великой Победы представители государственного оператора сотовой связи навестили героев ВОВ. От имени компании MEGA ветеранам вручили сладкие подарки, букеты цветов и оказана материальная помощь.

В частности, топ-менеджеры MEGA посетили ветеранов Николая Мироненко и Туркенакуна Бейшембаева, выразив признательность за их героизм, терпение и смелость, проявленные в 1941-1945 годы.

Седовласые защитники Родины поблагодарили представителей MEGA за оказанное внимание к тем, кто ценой собственной жизни и здоровья ковал Победу.

Дорогие ветераны, низкий поклон вам за отважные подвиги, любовь к Отчизне и мирное небо над головой. Желаем вам счастья, крепкого здоровья и долголетия.

Никто не забыт, ничто не забыто!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265030/
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