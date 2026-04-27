Курортный квартал IRBIS от «Аврора групп» меняет подход к курортной недвижимости

На северном берегу Иссык-Куля «Аврора групп» реализует один из крупнейших девелоперских проектов региона — курортный квартал IRBIS Family Resort. На фоне роста туристического потока и системного дефицита качественного размещения на побережье проект задает новые стандарты для отрасли.

Что представляет собой проект

IRBIS Family Resort расположен в Чолпон-Ате (село Бостери), между центром отдыха «Алма-Ата» и пансионатом «Университет» КНУ имени Жусупа Баласагына. Это курортный квартал на 11 гектарах первой линии с малоэтажной застройкой от трех до пяти этажей, выстроенной в семь линий — от верхней аллеи до парко-пляжной зоны.

Архитектурная концепция вдохновлена средиземноморской эстетикой: светлые фасады, террасы, перголы — на фоне природного ландшафта Тянь-Шаня.

По словам представителей проекта, задача — создать пространство, которое будет органично вписано в ландшафт северного берега Иссык-Куля и оставаться актуальным на годы вперед.

Сдача объекта запланирована на 2027-2028 годы.

Обеспеченность территорией — около 64 квадратных метров на одного жителя. Это расчетный показатель, основанный на модели заселения (в среднем три человека на апартамент), что означает меньше скученности, больше простора, меньшее давление на общие зоны.

Кто стоит за проектом

IRBIS Family Resort реализует группа компаний «Аврора групп», которая владеет и управляет бизнес-центром «Аврора» в Бишкеке — одним из крупнейших офисных объектов столицы, где арендуют помещения более 100 международных и местных компаний. Опыт долгосрочной эксплуатации коммерческой недвижимости — то, чего традиционно не хватает игрокам на курортном рынке Кыргызстана, где проекты часто строятся «на продажу» и после сдачи остаются без системного управления.

По словам представителей проекта, именно этот управленческий опыт переносится и в курортный формат: IRBIS проектируется с расчетом на десятилетия эксплуатации.

В пул партнеров проекта вошли компании, знакомые кыргызстанскому рынку: «Демир Банк», «Кайнар Групп», «Алпроф», Aqualand, «Культура», Charge24, Pay 24 и ряд специализированных подрядчиков. Это дает проекту дополнительный мультипликативный эффект для экономики — вокруг крупного строительства формируется цепочка кыргызстанских фирм-поставщиков, производителей, финансовых и сервисных партнеров.

Экологическая концепция: облепиха как актив, а не проблема

Один из центральных элементов проекта — сохранение прибрежного облепихового массива. Его традиционно воспринимали как «заросли», мешающие застройке, но в IRBIS к этой зоне применили принципиально иной подход.

Облепиховый массив работает как естественный биофильтр Иссык-Куля: он удерживает биогенные загрязнения, не давая им попадать в озеро, и обеспечивает прозрачность и экологическое «здоровье» воды.

Массив не вырубается под застройку, а становится частью ландшафта и долговременным экологическим активом проекта.

Параллельно вдоль облепиховой зоны планируются создание экологической «тропы знаний» и проведение программ экологического образования для жителей и гостей квартала.

Инфраструктура и семейный формат

Концепция квартала строится вокруг идеи «больше жизни внутри». В составе проекта:

благоустроенный пляж с пирсом длиной 200 метров ;

; три открытых летних бассейна;

круглогодичный SPA-центр с 25-метровым бассейном, хаммамом и финской сауной;

термальный комплекс из четырех круглогодичных горячих бассейнов под открытым небом;

рестораны, кафе, коворкинг;

спортивный кластер — тренажерный зал, йога, пилатес, теннис, падел, мини-футбольное поле, школа SUP-бординга.

Отдельный блок — KidZone, полноценный детский комплекс с учебными классами, ремесленными кружками, медиацентром, игровыми пространствами для малышей и экшен-парком для подростков. По вечерам — кино под открытым небом и площадка с телескопами.

Здесь же ответ еще на одну системную проблему отрасли, фиксируемую в госпрограмме: отсутствие семейных форматов международного уровня — одна из причин, по которым значительная часть кыргызстанцев уезжает отдыхать за рубеж. IRBIS рассчитан на то, чтобы возвращать этот поток внутрь страны.

Место в картине развития отрасли

Программа устойчивого развития туризма Кыргызстана до 2030 года формулирует несколько приоритетов: диверсификация продукта, преодоление сезонности, введение стандартов качества, развитие базовой инфраструктуры, внимание к экологической устойчивости. В частной девелоперской плоскости IRBIS Family Resort отвечает сразу на несколько этих пунктов: круглогодичный формат с SPA и термальными бассейнами снимает сезонность, инженерия и энергоэффективность закрывают вопросы устойчивости, единая управляющая компания формирует стандарт сервиса, сохранение облепихового массива — экологический компонент.

Крупные проекты такого масштаба задают ориентир для всего рынка: показывают, что курортная недвижимость на Иссык-Куле может строиться на уровне международных стандартов, с продуманной инженерией, управляемой средой и долгосрочной перспективой.

