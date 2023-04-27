Акция в честь дня рождения MEGA! Скидки до 70 процентов на премиальные номера

В честь своего 17-летия государственный оператор сотовой связи MEGA дарит абонентам праздничные скидки до 70 процентов на премиальные категории номеров.

Стать счастливым обладателем VIP-номера по выгодной цене просто. Для этого достаточно приобрести в любом из фирменных офисов компании SIM-карту с одним из тарифов линейки «Элдики + MegaTV».

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