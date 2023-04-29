Оформляй и оплачивай электронный патент онлайн в приложении MegaPay

Рассчитать стоимость электронного патента, оформить и оплатить его можно онлайн через мобильное приложение MegaPay.

Любые операции по оформлению и оплате документа можно осуществить со своего смартфона в режиме 24/7 в самые короткие сроки. Процесс займет минимум времени.

Для того чтобы рассчитать стоимость E-патента, получить и оплатить его, необходимо:

скачать или обновить MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store);

открыть вкладку «Сервисы», затем перейти в раздел «Электронный патент»;

выбрать вкладку «Новый патент»;

ввести информацию о налогоплательщике, виде экономической деятельности и сроке действия документа;

нажать кнопку «Рассчитать» и подтвердить оформление патента;

реквизиты и сумма оплаты будут сформированы сервисом автоматически, нужно будет лишь подтвердить транзакцию.

Оформленные патенты можно посмотреть во вкладке «Мои патенты». Комиссия — 20 сомов.

Важно! E-патент можно получить, только если ИНН зарегистрирован в Государственной налоговой службе Кыргызской Республики.

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