Компания MEGA поздравила воспитанников детских домов с Днем защиты детей

В Международный день защиты детей мобильный оператор MEGA (ЗАО «Альфа Телеком») традиционно поздравил воспитанников детских домов и реабилитационных центров. Забота о подрастающем поколении, в особенности о детях, которые нуждаются в помощи, является важной частью социально-благотворительной деятельности компании.

1 июня руководство компании MEGA посетило Сокулукский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, который находится в селе Маловодном.

Сотрудники MEGA от лица компании пожелали воспитанникам центра крепкого здоровья, безграничной радости, счастья и улыбок. А также выразили огромную благодарность всему коллективу заведения за вклад в воспитание детишек.

Всем ребятам вручили памятные и сладкие подарки. В свою очередь воспитанники центра организовали для гостей красочный концерт. Ну а реабилитационному центру по заявке администрации учреждения компания MEGA выделила денежные средства на покупку и установку системы видеонаблюдения.

Не остались без внимания и другие детские дома, находящиеся под патронажем ЗАО «Альфа Телеком». Компания ежегодно оказывает адресную поддержку патронируемым детским учреждениям по всей стране.