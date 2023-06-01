14:50
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Бизнес

Компания MEGA поздравила воспитанников детских домов с Днем защиты детей

В Международный день защиты детей мобильный оператор MEGA (ЗАО «Альфа Телеком») традиционно поздравил воспитанников детских домов и реабилитационных центров. Забота о подрастающем поколении, в особенности о детях, которые нуждаются в помощи, является важной частью социально-благотворительной деятельности компании.

1 июня руководство компании MEGA посетило Сокулукский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, который находится в селе Маловодном.

Сотрудники MEGA от лица компании пожелали воспитанникам центра крепкого здоровья, безграничной радости, счастья и улыбок. А также выразили огромную благодарность всему коллективу заведения за вклад в воспитание детишек.

Всем ребятам вручили памятные и сладкие подарки. В свою очередь воспитанники центра организовали для гостей красочный концерт. Ну а реабилитационному центру по заявке администрации учреждения компания MEGA выделила денежные средства на покупку и установку системы видеонаблюдения.

Не остались без внимания и другие детские дома, находящиеся под патронажем ЗАО «Альфа Телеком». Компания ежегодно оказывает адресную поддержку патронируемым детским учреждениям по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/267044/
просмотров: 2665
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA — новый этап развития связи на территории страны
Black Friday от MEGA: бесплатный интернет для онлайн-шопинга
MEGA запустила новые базовые станции в Чуйской области
MEGA представила сервис MegaPay на E-Commerce EXPO 2023
MEGA приглашает в свою команду молодых сотрудников
MEGA: В ближайшее время у абонентов восстановится качественная связь
Сто процентов акций сотового оператора MEGA остается у государства
Министр цифрового развития КР ознакомилась с работой MEGA
Стартует акция «Бесплатный проезд в муниципальном транспорте с MegaPay»
Команда MEGA приняла участие в благотворительном забеге
Популярные новости
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
22 марта, пятница
14:26
Авария на ТЭЦ Бишкека. Руководство отреагировало на жалобу пострадавшего Авария на ТЭЦ Бишкека. Руководство отреагировало на жал...
14:00
Клонирование малины и выращивание шафрана. Ученые Кыргызстана помогают фермерам
13:50
За нецензурную брань в адрес медработников предлагают штрафовать
13:29
Изнасилование 13-летней девочки в Сокулуке. Задержаны двое подозреваемых
13:24
Почему Кыргызстану не подходит 12-летнее обучение в школе — мнение эксперта