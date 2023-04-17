Трансформация MEGA Pay: количество доступных услуг увеличилось в 15 раз

В эпоху развития цифровых технологий сфера Fintech стала неотъемлемой частью жизни кыргызстанцев. Высокотехнологичные решения, ориентированные на оказание финансовых и государственных услуг населению онлайн, помогают участникам рынка в разработке новых продуктов, масштабировании бизнеса и улучшении качества сервиса.

Приложение MEGA Pay от государственного оператора связи MEGA, презентованное на рынке Fintech 7 декабря 2017 года, является одной из активно развивающихся платежных систем в Кыргызской Республике.

За пять с половиной лет онлайн-сервис MEGA Pay (доступен для скачивания в Google Play или App Store) трансформировался в полноценного цифрового помощника — с его помощью абоненты могут оплачивать с баланса телефона онлайн и посредством QR-кода сотни товаров и услуг, переводить средства без комиссии на карты семи банков Кыргызстана, получать самые востребованные государственные услуги в режиме 24/7 и другое.

На сегодняшний день MEGA Pay — это:

удобное мобильное приложение с интуитивно понятным интерфейсом, позволяющее с легкостью круглосуточно осуществлять транзакции;

с интуитивно понятным интерфейсом, позволяющее с легкостью круглосуточно осуществлять транзакции; безопасный сервис — благодаря использованию современных технологий шифрования данных, идентификации пользователей и защиты доступа к финансовым операциям;

— благодаря использованию современных технологий шифрования данных, идентификации пользователей и защиты доступа к финансовым операциям; надежный финансовый помощник , позволяющий осуществлять моментальные платежи и переводы внутри Кыргызстана и за его пределами;

, позволяющий осуществлять моментальные платежи и переводы внутри Кыргызстана и за его пределами; выгодный инструмент получения бонусов, помогающий экономить средства и пользоваться скидками на различные товары и услуги.

С 2017 по 2023 год MEGA Pay как цифровой электронный продукт компании, 100 процентов акций которой принадлежит государству, существенно расширил перечень доступных услуг.

С момента запуска до апреля 2023 года количество услуг увеличилось с 70 до 1 тысячи 65, то есть в 15,2 раза.

«В соответствии с утвержденной стратегией развития мы планируем дальнейшее активное развитие сервиса MEGA Pay с тем, чтобы к началу 2024 года увеличить количество услуг до 1 тысячи 600», — отмечает генеральный директор государственного оператора MEGA Нурлан Мамытов.

Осуществить рывок в масштабировании приложения помогло тесное взаимодействие с акционером MEGA — Министерством цифрового развития Кыргызской Республики и его подведомственными организациями. В целях развития продукта MegaPay недавно компания стала акционером ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» с долей в 9,42 процента. До конца 2023 года оператор связи намерен нарастить этот показатель до 20 процентов.

За счет коллаборации с «ЕСБ» оператору MEGA вполне по силам стать локальным аналогом в Кыргызстане таких сервисов, как «Тинькофф» и Kaspi. Мы планируем занять лидирующие позиции на рынке e-commerce. Нурлан Мамытов

«Компания взяла курс на интенсивное расширение количества точек приема платежей в регионах КР, — подчеркивает Нурлан Мамытов. — Своей целью мы ставим увеличение числа активных пользователей MEGA Pay более чем вдвое, интеграцию сервиса с инвестиционными институтами республики и значительный рост оборота денежных средств в MEGA Pay».

Но и это не все! В ближайшее время государственный оператор MEGA, деятельность которого в соответствии с новой стратегией развития компании основывается на человекоцентричном подходе во взаимодействии с гражданами, планирует приступить к созданию собственной нейросети. Наравне с прочими продуктами компании она станет неотъемлемой частью единой экосистемы MEGA — широкого спектра высокотехнологичных сервисов, функционал которых ориентирован на повышение мобильности граждан, удобства и легкости использования сервисов и доступности финансовых и государственных услуг для кыргызстанцев, в особенности для населения, проживающего в отдаленных регионах Кыргызской Республики.

MEGA — выбирая лучшее!