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Бизнес

Оплачивайте кредиты и пополняйте счета ОАО «Халык Банк Кыргызстан» через MegaPay

Совершать финансовые операции через мобильное приложение MegaPay стало еще быстрее и комфортнее. Теперь все пользователи MegaPay могут погашать кредит, пополнять расчетный и карточный счета ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в несколько кликов!

Для этого необходимо:

  • скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play или App Store;
  • зайти в раздел «Оплата услуг»;
  • выбрать раздел «Банковские услуги»;
  • перейти в разделы «Погашение кредита», «Пополнение расчетного счета» или в «Пополнение карточного счета»;
  • выбрать «ХАЛЫК Банк»;
  • ввести сумму погашения или пополнения депозита, необходимые реквизиты и оплатить.

Готово! Комиссия за услугу — 0 процентов.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/189025/
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