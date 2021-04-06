Оплачивайте кредиты и пополняйте счета ОАО «Халык Банк Кыргызстан» через MegaPay

Совершать финансовые операции через мобильное приложение MegaPay стало еще быстрее и комфортнее. Теперь все пользователи MegaPay могут погашать кредит, пополнять расчетный и карточный счета ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в несколько кликов!

Для этого необходимо:

скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play или App Store;

зайти в раздел «Оплата услуг»;

выбрать раздел «Банковские услуги»;

перейти в разделы «Погашение кредита», «Пополнение расчетного счета» или в «Пополнение карточного счета»;

выбрать «ХАЛЫК Банк»;

ввести сумму погашения или пополнения депозита, необходимые реквизиты и оплатить.

Готово! Комиссия за услугу — 0 процентов.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!