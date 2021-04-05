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Бизнес

ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»

В Кыргызской Республике введен новый специальный налоговый режим «Упрощенная система налогообложения на основе налога с розничных продаж» (далее «Розничный продавец») для бизнеса, годовой оборот которого не превышает 8 миллионов сомов. Главными преимуществами упрощенного режима «Розничный продавец» для бизнеса являются:

  • ставка налога — 0 процентов в первый год деятельности, во второй год — 1 процент, на третий год — 2 процента и на четвертый — 3 процента от выручки (статья 394 НК КР);
  • освобождение от налоговой отчетности, за исключением Единой налоговой декларации (статья 395 НК КР);
  • не подлежит выездной налоговой проверке (статья 395 НК КР).

Для перехода на упрощенный режим «Розничный продавец» необходимо применение ККМ-онлайн на постоянной основе с обязательным пробитием всех фискальных чеков.

ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги программной ККМ (MegaKassa), которая соответствует требованиям, предъявляемым к ККМ-онлайн в КР, необходимым для перехода на упрощенный режим «Розничный продавец».

В чем преимущества услуг программной ККМ MegaKassa для бизнеса?

  • Отсутствие необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ, так как MegaKassa работает на мобильных телефонах (на базе Android).
  • Экономия времени, так как регистрация и запуск MegaKassa производятся в центрах обслуживания MegaCom, без необходимости посещения Налоговой службы.
  • Отпадает необходимость ежедневного ведения кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa.
  • Удобный контроль кассовых операций через личный кабинет MegaKassa.
  • Бесперебойная торговля даже при отсутствии интернет-соединения.

Успейте скачать и подключиться к MegaKassa до 30 июня 2021 года и получите два месяца бесплатного обслуживания!

Узнать подробности и получить консультацию по подключению вы можете в любом офисе MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/188806/
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