Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444

Единая справочная служба газового оператора перешла на круглосуточный режим работы. Теперь передать показания, получить консультацию по услугам компании и высказать предложение или жалобу можно, позвонив вечером после работы, в выходные или праздничные дни.

Звонок на номер 4444 бесплатный с любого мобильного оператора.

Какие вопросы поможет решить звонок на номер 4444:

передача показания газового счетчика в период с 15 по 30 число каждого месяца. Передать показания можно в тоновом режиме или дождавшись ответа оператора;

условия подключения природного газа;

уточнить информацию. Например, удостовериться, действительно ли контролер работает в «Газпром Кыргызстан» или является ли подрядчик партнером компании;

узнать об акциях, которые проводит компания и как в них поучаствовать;

узнать, когда ваш район будут газифицировать;

получить консультацию по любой услуге «Газпром Кыргызстан»;

оставить жалобу или предложить, как улучшить какую-либо услугу.

Показания газового счетчика также можно передать: