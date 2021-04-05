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Бизнес

Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444

Единая справочная служба газового оператора перешла на круглосуточный режим работы. Теперь передать показания, получить консультацию по услугам компании и высказать предложение или жалобу можно, позвонив вечером после работы, в выходные или праздничные дни.

Звонок на номер 4444 бесплатный с любого мобильного оператора.

Какие вопросы поможет решить звонок на номер 4444:

  • передача показания газового счетчика в период с 15 по 30 число каждого месяца. Передать показания можно в тоновом режиме или дождавшись ответа оператора;
  • условия подключения природного газа;
  • уточнить информацию. Например, удостовериться, действительно ли контролер работает в «Газпром Кыргызстан» или является ли подрядчик партнером компании;
  • узнать об акциях, которые проводит компания и как в них поучаствовать;
  • узнать, когда ваш район будут газифицировать;
  • получить консультацию по любой услуге «Газпром Кыргызстан»;
  • оставить жалобу или предложить, как улучшить какую-либо услугу.

Показания газового счетчика также можно передать:

  • в бесплатном мобильном приложении GAZPROM.KG;
  • через официальный сайт «Газпром Кыргызстан»: www.gazprom.kg;
  • в WhatsApp по номеру: 0701-68-07-07;
  • через Telegram чат-бот: @gazpromkg_bot;
  • по СМС на номер 4444. Стоимость — 1 сом;
  • через мобильные кошельки Balance.kg, «Элсом 2.0» и приложение MegaPay.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/188805/
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