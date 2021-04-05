Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444

Единая справочная служба газового оператора перешла на круглосуточный режим работы. Теперь передать показания, получить консультацию по услугам компании и высказать предложение или жалобу можно, позвонив вечером после работы, в выходные или праздничные дни.
Звонок на номер 4444 бесплатный с любого мобильного оператора.
Какие вопросы поможет решить звонок на номер 4444:
- передача показания газового счетчика в период с 15 по 30 число каждого месяца. Передать показания можно в тоновом режиме или дождавшись ответа оператора;
- условия подключения природного газа;
- уточнить информацию. Например, удостовериться, действительно ли контролер работает в «Газпром Кыргызстан» или является ли подрядчик партнером компании;
- узнать об акциях, которые проводит компания и как в них поучаствовать;
- узнать, когда ваш район будут газифицировать;
- получить консультацию по любой услуге «Газпром Кыргызстан»;
- оставить жалобу или предложить, как улучшить какую-либо услугу.
Показания газового счетчика также можно передать:
- в бесплатном мобильном приложении GAZPROM.KG;
- через официальный сайт «Газпром Кыргызстан»: www.gazprom.kg;
- в WhatsApp по номеру:
0701-68-07-07;
- через Telegram чат-бот: @gazpromkg_bot;
- по СМС на номер 4444. Стоимость — 1 сом;
- через мобильные кошельки Balance.kg, «Элсом 2.0» и приложение MegaPay.