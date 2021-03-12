16:00
USD 84.80
EUR 101.47
RUB 1.15
Бизнес

Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom

Не представляешь свою жизнь без общения в Сети и разговоров с друзьями, родными и коллегами? Подключай новые выгодные тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom и оставайся всегда на связи.

Предпочитаешь использовать смартфон для доступа в Сеть? Выбирай новый четырехнедельный тарифный план «Интернет» с пакетами «Интернет Регион», «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит» и «Все Безлимитно» и пользуйся внушительными объемами интернет-трафика для общения в соцсетях и мессенджерах.

Для пакетов линейки ТП «Интернет» действуют следующие условия:

Часто совершаешь голосовые вызовы внутри сети и на номера других операторов связи либо планируешь отказаться от второй SIM-карты? Подключай новый четырехнедельный тарифный план «Звонки» с пакетами «Звонки Эконом», «Звонки Стандарт» и «Звонки Max» и общайся по всем направлениям по самым выгодным ценам.

Условия предоставления пакетов линейки ТП «Звонки»:

Также для подключения доступен социальный тарифный пакет «Билим» для студентов и школьников. Всего за 285 сомов за четыре недели абонент получает 20 ГБ интернета, безлимит на WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil и образовательные сайты вузов КР, а также безлимитные звонки и 500 SMS внутри сети.

Подробную информацию по условиям подключения тарифных планов «Интернет» и «Звонки» читайте на официальном сайте компании MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/186301/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Акция! VIP-номера бесплатно — в новых офисах MegaCom
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
Отпразднуйте День ак калпака вместе с MegaCom
Мобильное приложение MegaPay: более 400 сервисов и услуг в режиме онлайн
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с MegaCom в приложении MEGA24
Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
Популярные новости
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
В&nbsp;Джалал-Абадской области открылся новый магазин &laquo;Globus-Базар-Коргон&raquo; В Джалал-Абадской области открылся новый магазин «Globus-Базар-Коргон»
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новых офисах MegaCom Акция! VIP-номера бесплатно — в новых офисах MegaCom
Бизнес
Расширь границы общения! Подключай тарифы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
12 марта, пятница
16:00
Смертельные ДТП, угрозы и домогательства. Чем еще грозит поездка на такси Смертельные ДТП, угрозы и домогательства. Чем еще грози...
15:37
В Сокулукском районе родила 15-летняя девочка. Заявление ее мамы потеряли
15:30
Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom
15:22
Первая цифровая партия в Кыргызстане участвует в выборах в местные кенеши
15:19
Депутат парламента Шаршенбек Абдыкеримов перенес операцию по пересадке печени