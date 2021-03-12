Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom

Не представляешь свою жизнь без общения в Сети и разговоров с друзьями, родными и коллегами? Подключай новые выгодные тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom и оставайся всегда на связи.

Предпочитаешь использовать смартфон для доступа в Сеть? Выбирай новый четырехнедельный тарифный план «Интернет» с пакетами «Интернет Регион», «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит» и «Все Безлимитно» и пользуйся внушительными объемами интернет-трафика для общения в соцсетях и мессенджерах.

Для пакетов линейки ТП «Интернет» действуют следующие условия:

Часто совершаешь голосовые вызовы внутри сети и на номера других операторов связи либо планируешь отказаться от второй SIM-карты? Подключай новый четырехнедельный тарифный план «Звонки» с пакетами «Звонки Эконом», «Звонки Стандарт» и «Звонки Max» и общайся по всем направлениям по самым выгодным ценам.

Условия предоставления пакетов линейки ТП «Звонки»:

Также для подключения доступен социальный тарифный пакет «Билим» для студентов и школьников. Всего за 285 сомов за четыре недели абонент получает 20 ГБ интернета, безлимит на WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil и образовательные сайты вузов КР, а также безлимитные звонки и 500 SMS внутри сети.

Подробную информацию по условиям подключения тарифных планов «Интернет» и «Звонки» читайте на официальном сайте компании MegaCom.