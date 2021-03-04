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Бизнес

Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака

Фото MegaCom, КТРК

Ежегодно 5 марта в Кыргызстане отмечают День ак калпака  праздник в честь традиционного мужского головного убора кыргызов, считающегося культурным наследием предков и несущего глубокую национальную философию.

Отдавая дань традициям кыргызского народа, компания MegaCom выступила генеральным партнером красочного действа, посвященного 10-летию праздника.

Сегодня, 4 марта, на центральной площади Ала-Тоо при поддержке ЗАО «Альфа Телеком» состоялось масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню ак калпака. Парад национальной одежды, выставка традиционных костюмов и массовое шествие с 200-метровым флагом Кыргызской Республики, в котором приняли участие сотрудники MegaCom, объединили тысячи кыргызстанцев.

Гуляния в честь ак калпака завершились праздничным концертом с участием артистов эстрады, состоявшимся на большой сцене возле памятника Манасу.

Отечественный мобильный оператор MegaCom с уважением относится к уникальным традициям и богатой истории кыргызского народа, активно содействуя развитию патриотического сознания кыргызстанцев и поддерживая крупные культурные, спортивные, образовательные, экологические и другие мероприятия социальной направленности.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185457/
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