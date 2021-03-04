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Бизнес

Отпразднуйте День ак калпака вместе с MegaCom

Приглашаем вас принять участие в красочном мероприятии, посвященном празднованию Дня ак калпака, который отмечают в Кыргызстане в течение 10 лет, начиная с 2011 года.

Сотовый оператор MegaCom выступает генеральным партнером мероприятия.

Чествование ак калпака и других не менее уникальных предметов национальной одежды кыргызов, считающихся культурным наследием предков, состоится 4-5 марта на центральной площади «Ала-Тоо». Официальная часть мероприятия начнется сегодня, 4 марта, в 10.00.

В рамках празднования Дня ак калпака на большой сцене, окруженной десятью белоснежными юртами, пройдет праздничный концерт с участием артистов. Гостей мероприятия также ожидают парад национальной одежды, выставка традиционных национальных костюмов кыргызского народа и массовое шествие с 200-метровым флагом Кыргызской Республики.

Приходите, будет интересно!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185364/
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Отпразднуйте День ак&nbsp;калпака вместе с&nbsp;MegaCom Отпразднуйте День ак калпака вместе с MegaCom
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