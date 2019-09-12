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Бизнес

Получайте знания бесплатно с помощью тарифной опции «Образование» от MegaCom

В самый разгар нового учебного года школьники и студенты могут воспользоваться удобной и полезной тарифной опцией «Образование» от MegaCom, которая дарит безграничные возможности для самообразования совершенно бесплатно.

Просто подключите услугу, и вам в любое время будет обеспечен неограниченный и бесплатный доступ с мобильного телефона к всемирно известной виртуальной энциклопедии Wikipedia и образовательному ресурсу Codecademy с нулевым трафиком!

Wikipedia — крупнейший в мире информационный портал, содержащий более 40 миллионов статей на многих языках мира. Не зря этот образовательный ресурс называют мировым хранилищем знаний.

Сodecademy.com — известный сайт по обучению программированию, благодаря которому все желающие могут самостоятельно обучаться в любом уголке страны и успешно применять полученные знания на практике.

Бесплатная команда для активации опции *455*1#, вызов. При этом скорость трафика остается стабильной, временных ограничений в использовании ресурсов нет.

Расширяйте кругозор и пополняйте свои знания вместе с MegaCom!

Подробнее на сайте компании megacom.kg.
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