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Бизнес

Акция от БТА Банка! Снижены процентные ставки на беззалоговые кредиты!

БТА Банк объявляет о снижении процентных ставок на потребительские кредиты в сумме до 100 тысяч сомов. Теперь вы легко и доступно сможете:

  • купить любую бытовую технику;
  • приобрести мебель;
  • купить одежду;
  • сделать ремонт жилья;
  • получить образование;
  • поехать в путешествие.

 Преимущества потребительских кредитов от БТА Банка:

  • БЕЗ первоначального взноса;
  • БЕЗ залога;
  • БЕЗ поручительства по кредитам до 50 тысяч сомов;
  • для клиентов, участвующих в зарплатном проекте БТА Банка, достаточно только паспорта!

Потребительские кредиты от БТА Банка дают возможность реализовать желаемое, не откладывая на потом.

Не упустите возможность получить кредит на выгодных условиях!

Акция действует до 31 июля 2019 года.

Подробнее на сайте в разделе Потребительские кредиты или по телефону контакт-центра: +996 312 90 50 50.
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