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Бизнес

БТА Банк: Штрафы по договорам ИФЦ пойдут на благотворительность

ЗАО «БТА Банк» заключило договор с фондом «Элим, барсыңбы?», в рамках которого банк будет передавать денежные средства на благотворительные цели. Основная миссия фонда — оказание помощи малоимущим семьям, детям-сиротам, нуждающимся пожилым людям, тяжелобольным и безработным.

Банк решил направить на благотворительные цели денежные средства, которые будут поступать от клиентов за невыполнение своих обязательств по договорам финансирования в соответствии с исламскими принципами.

В сентябре в Бишкеке открылся филиал БТА Банка «Исламский финансовый центр» по адресу: улица Логвиненко, 37. Там можно получить полный спектр финансовых услуг по исламским принципам банковского дела и финансирования в соответствии с международными стандартами шариата в рамках полученной лицензии НБ КР.

Виды финансирования:

  • «Мурабаха на потребительские цели»;
  • «Мурабаха-универсал»;
  • «Мурабаха-автофинансирование»;
  • «Мурабаха-ипотека».

Также Исламский финансовый центр предоставляет своим клиентам возможность открыть счет до востребования «Кард Хасан».

Контакт-центр: +996 312 90 50 50.

Филиал «Исламский финансовый центр»: город Бишкек, улица Логвиненко, 37, телефон +996 312 90 13 53.

www.bta.kg
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