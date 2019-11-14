БТА Банк и MegaCom выпустили кобрендинговую карту

Друзья!
Объявляем о запуске кобрендинговой карты БТА Банка и MegaCom!
Кобрендинговая карта — это платежная карта «ЭЛКАРТ», с помощью которой вы сможете обналичить свои денежные средства с кошелька MegaPay. Кобрендинговые карты выпускаются совместно ЗАО «Альфа Телеком» и ЗАО «БТА Банк».
Карту можно оформить, заполнив онлайн-заявку через MegaPay*.
В случае одобрения онлайн-заявки пользователь может забрать кобрендинговую карту в любом выбранном офисе ЗАО «БТА Банк».
Карта позволяет легко обналичивать средства и использовать выгодные условия национальной платежной системы «ЭЛКАРТ».
Пять причин заказать карту:
- онлайн-заявка через MegaPay;
- бесплатный выпуск карт «ЭЛКАРТ»;
- бесплатное обслуживание первый год;
- бесплатное обналичивание в сети банкоматов БТА Банка и Дружественной сети;
- бесплатное пополнение карт «ЭЛКАРТ» в терминалах и отделениях ЗАО «БТА Банк».
* Заказать кобрендинговую карту могут только идентифицированные пользователи электронного кошелька MegaPay. Идентификацию можно пройти в центрах обслуживания и продаж Мегаком.
Адреса центров обслуживания MegaCom по Бишкеку можно скачать по ссылке.
Также хотим отметить, что в будущем, при объединении БТА Банка с «Бакай Банком», все принятые обязательства будут исполняться в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, в оговоренные сроки и в полном объеме. Это значит, что кобрендинговые карты, как и все остальные карты БТА Банка, продолжат действовать до окончания срока действия на прежних условиях.
Подробнее информацию можете узнать, позвонив в контакт-центр нашего банка по номеру: +996 312