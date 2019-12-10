МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по пилотному запуску продуктов

Межбанковский процессинговый центр (МПЦ) вручил ЗАО «БТА Банк» награду «Активный банк по пилотному запуску продуктов» по системе «Элкарт».

Мероприятие, посвященное подведению итогов 2019 года ЗАО «Межбанковский процессинговый центр», состоялось 6 декабря. На встрече представители банков-участников обсудили темы, связанные с развитием национальной платежной системы «Элкарт». ЗАО «БТА Банк» было признано «Активным банком по пилотному запуску продуктов» по системе «Элкарт».

«Выражаем искреннюю благодарность МПЦ за признание результатов работы банка! Это самая значимая награда с точки зрения развития карточного бизнеса, развития функциональных возможностей банка для картодержателей, которая демонстрирует стремление банка быть технологичным и инновационным», — отмечает управляющий директор ЗАО «БТА Банк» Лариса Ченгиз.

Напомним, ЗАО «БТА Банк» с января 2020 года присоединится к ОАО «Бакай Банк». Объединенный банк продолжит работу под брендом «Бакай Банка». Все карты БТА Банка продолжат работать на прежних условиях до окончания срока действия.