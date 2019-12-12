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Бизнес

БТА Банк и MegaCom выпустили кобрендинговую карту

Друзья! Объявляем о запуске кобрендинговой карты БТА Банка и MegaCom!

Кобрендинговая карта — это платежная карта «ЭЛКАРТ», с помощью которой вы сможете обналичить свои денежные средства с кошелька MegaPay. Кобрендинговые карты выпускаются совместно ЗАО «Альфа Телеком» и ЗАО «БТА Банк».

Карту можно оформить, заполнив онлайн-заявку через MegaPay*.

В случае одобрения онлайн-заявки пользователь может забрать кобрендинговую карту в любом выбранном офисе ЗАО «БТА Банк».

Карта позволяет легко обналичивать средства и использовать выгодные условия национальной платежной системы «ЭЛКАРТ».

Пять причин заказать карту:

  • онлайн-заявка через MegaPay;
  • бесплатный выпуск карт «ЭЛКАРТ»;
  • бесплатное обслуживание первый год;
  • бесплатное обналичивание в сети банкоматов БТА Банка и Дружественной сети;
  • бесплатное пополнение карт «ЭЛКАРТ» в терминалах и отделениях ЗАО «БТА Банк».

* Заказать кобрендинговую карту могут только идентифицированные пользователи электронного кошелька MegaPay. Идентификацию можно пройти в центрах обслуживания и продаж Мегаком.

Адреса центров обслуживания MegaCom по Бишкеку можно скачать по ссылке.

Также хотим отметить, что в будущем — при объединении БТА Банка с «Бакай Банком»  все принятые обязательства будут исполняться в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, в оговоренные сроки и в полном объеме. Это значит, что кобрендинговые карты, как и все остальные карты БТА Банка, продолжат действовать до окончания срока действия на прежних условиях.

Подробнее информацию можете узнать, позвонив в контакт-центр нашего банка по номеру: +996 312 90 50 50. 

Лицензия № 036 НБ КР. 
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