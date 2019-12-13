БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»

В связи с присоединением ЗАО «БТА Банк» к ОАО «Бакай Банк» объявляем: в БТА Банке начала действовать внутрибанковская система денежных переводов «Бакай Трансфер».

Хотите перевести деньги легко и быстро в пределах страны?

Теперь у вас появилась возможность отправлять денежные средства через отделения БТА Банка и «Бакай Банка» по всей территории Кыргызстана.

Преимущества внутрибанковского перевода:

вы можете без открытия банковского счета перевести деньги в любом удобном для вас отделении двух банков — БТА Банка и «Бакай Банка»;

переводы осуществляются как в национальной, так и в иностранных валютах;

низкие тарифы:

— в сомах — 0,1 процента от суммы, минимальная сумма комиссии — 50 сомов;

— в иностранных валютах — 0,15 процента от суммы, минимальные суммы комиссий в USD — $1, в евро − 1 EUR, в казахских тенге — 200 KZT, в российских рублях — 50 RUB;

— в сомах — 0,1 процента от суммы, минимальная сумма комиссии — 50 сомов; — в иностранных валютах — 0,15 процента от суммы, минимальные суммы комиссий в USD — $1, в евро − 1 EUR, в казахских тенге — 200 KZT, в российских рублях — 50 RUB; получение денежного перевода в течение пяти минут.

Максимальная сумма одного перевода или общая сумма переводов от одного отправителя на одного получателя в день по системе «Бакай Трансфер» в валютах:

в национальной валюте (KGS) — 1 000 000,00 сомов;

в российских рублях (RUB) — 700 000,00 рублей;

в долларах США (USD) — 20 000,00 долларов;

в евро (EUR) — 15 000,00 евро;

в казахских тенге (KZT) — 3 000 000,00 тенге.