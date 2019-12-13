БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»

В связи с присоединением ЗАО «БТА Банк» к ОАО «Бакай Банк» объявляем: в БТА Банке начала действовать внутрибанковская система денежных переводов «Бакай Трансфер».
Хотите перевести деньги легко и быстро в пределах страны?
Теперь у вас появилась возможность отправлять денежные средства через отделения БТА Банка и «Бакай Банка» по всей территории Кыргызстана.
Преимущества внутрибанковского перевода:
- вы можете без открытия банковского счета перевести деньги в любом удобном для вас отделении двух банков — БТА Банка и «Бакай Банка»;
- переводы осуществляются как в национальной, так и в иностранных валютах;
- низкие тарифы:
— в сомах — 0,1 процента от суммы, минимальная сумма комиссии — 50 сомов;
— в иностранных валютах — 0,15 процента от суммы, минимальные суммы комиссий в USD — $1, в евро − 1 EUR, в казахских тенге — 200 KZT, в российских рублях — 50 RUB;
- получение денежного перевода в течение пяти минут.
Максимальная сумма одного перевода или общая сумма переводов от одного отправителя на одного получателя в день по системе «Бакай Трансфер» в валютах:
- в национальной валюте (KGS) — 1 000 000,00 сомов;
- в российских рублях (RUB) — 700 000,00 рублей;
- в долларах США (USD) — 20 000,00 долларов;
- в евро (EUR) — 15 000,00 евро;
- в казахских тенге (KZT) — 3 000 000,00 тенге.