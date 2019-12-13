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Бизнес

БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»

В связи с присоединением ЗАО «БТА Банк» к ОАО «Бакай Банк» объявляем: в БТА Банке начала действовать внутрибанковская система денежных переводов «Бакай Трансфер».

Хотите перевести деньги легко и быстро в пределах страны?

Теперь у вас появилась возможность отправлять денежные средства через отделения БТА Банка и «Бакай Банка» по всей территории Кыргызстана.

Преимущества внутрибанковского перевода:

  • вы можете без открытия банковского счета перевести деньги в любом удобном для вас отделении двух банков — БТА Банка и «Бакай Банка»;
  • переводы осуществляются как в национальной, так и в иностранных валютах;
  • низкие тарифы:
    — в сомах — 0,1 процента от суммы, минимальная сумма комиссии — 50 сомов;
    — в иностранных валютах — 0,15 процента от суммы, минимальные суммы комиссий в USD — $1, в евро − 1 EUR, в казахских тенге — 200 KZT, в российских рублях — 50 RUB;
  • получение денежного перевода в течение пяти минут.

Максимальная сумма одного перевода или общая сумма переводов от одного отправителя на одного получателя в день по системе «Бакай Трансфер» в валютах:

  • в национальной валюте (KGS) — 1 000 000,00 сомов;
  • в российских рублях (RUB) — 700 000,00 рублей;
  • в долларах США (USD) — 20 000,00 долларов;
  • в евро (EUR) — 15 000,00 евро;
  • в казахских тенге (KZT) — 3 000 000,00 тенге.

Контакт-центр: +996312905050.
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