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Экономика

В Кыргызстане осталось 23 банка. «БТА Банк» сдал лицензию

ЗАО «БТА Банк» сдало лицензию на право осуществления банковских операций в национальной и/или иностранной валюте. Об этом сообщил сайт Национального банка Кыргызстана.

Также сдана дополнительная лицензия на проведение банковских операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования через «исламское окно» в национальной и/или иностранной валюте.

ЗАО «БТА Банк» исключили из реестра банков, имеющих лицензию.

Решение принято банком в связи с реорганизацией финансово-кредитного учреждения и присоединением его к ОАО «Бакай Банк».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/140466/
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