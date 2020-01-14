В Кыргызстане осталось 23 банка. «БТА Банк» сдал лицензию

ЗАО «БТА Банк» сдало лицензию на право осуществления банковских операций в национальной и/или иностранной валюте. Об этом сообщил сайт Национального банка Кыргызстана.

Также сдана дополнительная лицензия на проведение банковских операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования через «исламское окно» в национальной и/или иностранной валюте.

ЗАО «БТА Банк» исключили из реестра банков, имеющих лицензию.

Решение принято банком в связи с реорганизацией финансово-кредитного учреждения и присоединением его к ОАО «Бакай Банк».