Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на срочные траты

Помимо возобновляемого кредита размером до пяти зарплат, обладатель револьверной карты «БТА Банка» получает кэшбек до пяти процентов от покупок или месяц без процентов. Объясняем, как работает уникальный для кыргызстанского рынка банковский продукт.

Револьверная карта — это возобновляемый кредит в размере до пяти зарплат для клиентов зарплатных проектов банка и до двух зарплат для тех, кто не получает зарплату на карту «БТА». Карта открывается бесплатно на системах ЭЛКАРТ и/или VISA, что позволяет пользоваться ею в Кыргызстане и за границей.

Например, ваша зарплата 30 тысяч сомов в месяц и вы клиент зарплатного проекта. Вам одобрен лимит в пять зарплат по револьверному кредиту — 150 тысяч сомов. Если вы не тратите ни сома, то и процентов вы тоже не платите: многие пользователи револьверного кредита смотрят на него, как на всегда доступную заначку на случай срочных трат. Другие клиенты «БТА Банка» говорят, что пользуются револьверной картой из-за «чувства свободы» — в любой момент можно купить билет в теплую страну, приглянувшуюся одежду или технику, не обращаясь в банк.

Процент начисляется только на использованную часть кредита: если вы потратили только 20 тысяч сомов, то процент будет начисляться, исходя из этой суммы, а не всех 150 тысяч.

Как клиент зарплатного проекта вы можете выбрать из двух опций:

вариант 1: фиксированная ставка 24 процента годовых и кэшбек пять процентов;

вариант 2: ставка с льготным периодом один месяц и 27 процентов годовых.

Скажем, вам неинтересен кэшбек и вы выбрали второй вариант. В этом случае ваш кредит может оказаться беспроцентным: если в течение льготного месяца вы погасили задолженность, то процент начисляться не будет.

Читайте подробнее об условиях револьверного кредита для физических лиц на сайте «БТА Банка» или подавайте онлайн-заявку на получение револьверной карты.

Кэшбек до 2000 сомов в месяц

Кэшбек действует для клиентов «БТА Банка», которые пользуются картами — зарплатной или револьверной — и совершают покупки с помощью этих карт на территории Кыргызстана. Для картодержателей револьверных VISA кэшбек начисляется и с покупок в интернете. При этом процент в каждом случае разный:

по зарплатному проекту — два процента и возврат до 1 тысячи сомов в месяц;

по револьверной карте — пять процентов и возврат до 2 тысяч сомов в месяц.

Допустим, вам нужно купить детскую кроватку за 20 тысяч сомов. Это крупная покупка, за нее вы можете получить кэшбек: он начисляется при оплате картой более 500 сомов. Вы платите в любом мебельном магазине, используя терминал любого банка, револьверной картой «БТА». Лайфхак для тех, кто дочитал до этого момента: если вы в тот же день перечисляете на «револьверку» средства с зарплатной карты (или кладете их в кассе банка), то процент начисляться не будет, а кэшбек вы все равно получите.

Такой вариант подойдет вам, если вы выбрали опцию по карте с фиксированной ставкой на весь период и кэшбек в размере пяти процентов от покупок.

Онлайн-заявка на получение револьверной карты

Расплатившись за кроватку, вы получите SMS о начислении бонусов, которые конвертируются в сомы в конце каждого месяца по курсу 1 бонус = 1 сом. Вот, например, как один из сотрудников «БТА» возвращает по 2 тысячи сомов в месяц на револьверную карту, оплачивая ею все крупные покупки:

Выгода не 5 процентов, а до 25 процентов

Общая сумма выгоды может достигать 25 процентов — оплачивая револьверной картой покупки в магазинах, гостиницах, кафе и ресторанах-партнерах банка, вы получаете скидки до 20 процентов. Скидки при этом не отменяют кэшбек, а значит, выгоды суммируются.

Ознакомиться со списком партнеров, где действуют скидки

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«БТА Банк» в январе 2020 года присоединится к Бакай Банку. Объединенный банк станет одним из крупнейших банков в Кыргызстане и продолжит работать под брендом Бакай Банка. Все активы и обязательства «БТА Банка» перейдут к Бакай Банку. Револьверные карты «БТА Банка» продолжат действовать на прежних условиях до окончания срока действия. В объединенном Бакай Банке также будут доступны револьверные карты.