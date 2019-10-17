БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов

Уважаемые клиенты, сэкономить на процентах очень просто, если это кредит от БТА Банка в рамках осенней акции! Ставки на потребительские кредиты снижены на 7 процентов, и это, несомненно, отличная возможность реализовать задуманное, исполнить желания уже сейчас с помощью БТА Банка.

Потребительские кредиты до 200 тысяч сомов на любые нужды. Крупные, мелкие покупки, путешествие, обучение, ремонт — это все возможно легко и просто!

Кредит можно получить:

— на приобретение товаров и услуг через партнеров банка;

— наличными в отделениях банка;

— в безналичной форме на пластиковую карту.

Условия максимально просты и удобны. Оформляя кредит, вы получаете следующие преимущества:

БЕЗ первоначального взноса;

БЕЗ залога;

БЕЗ поручительства на сумму до 50 тысяч сомов;

для клиентов, участвующих в зарплатном проекте БТА Банка, достаточно только паспорта.

Акция на сниженные процентные ставки продлится до 31 октября 2019 года.

Не упустите возможность для самых желанных покупок!

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