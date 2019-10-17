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Бизнес

БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов

Уважаемые клиенты, сэкономить на процентах очень просто, если это кредит от БТА Банка в рамках осенней акции! Ставки на потребительские кредиты снижены на 7 процентов, и это, несомненно, отличная возможность реализовать задуманное, исполнить желания уже сейчас с помощью БТА Банка.

Потребительские кредиты до 200 тысяч сомов на любые нужды. Крупные, мелкие покупки, путешествие, обучение, ремонт — это все возможно легко и просто!

Кредит можно получить:

— на приобретение товаров и услуг через партнеров банка;
— наличными в отделениях банка;
— в безналичной форме на пластиковую карту.

Условия максимально просты и удобны. Оформляя кредит, вы получаете следующие преимущества:

  • БЕЗ первоначального взноса;
  • БЕЗ залога;
  • БЕЗ поручительства на сумму до 50 тысяч сомов;
  • для клиентов, участвующих в зарплатном проекте БТА Банка, достаточно только паспорта.

Акция на сниженные процентные ставки продлится до 31 октября 2019 года.

Не упустите возможность для самых желанных покупок!

Подробнее — потребительские кредиты или звоните в контакт-центр: +996 312 90 50 50.

www.bta.kg
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