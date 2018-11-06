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Бизнес

Переводите деньги с карты на карту легко!

С помощью услуги «Перевод с карты на карту» вы можете легко, а главное – моментально перевести деньги с вашей карты на карту «ЭЛКАРТ» любого банка Кыргызстана своим родителям, детям, близким или друзьям. Теперь вам не нужно искать ближайшее отделение для перевода денег, а необходимо просто открыть карту «ЭЛКАРТ» в «БТА Банке» и пользоваться всеми ее преимуществами. А преимуществ у платежной карты «ЭЛКАРТ» от «БТА Банка» достаточно:

1. Мгновенный перевод денег. Для этого необходимо знать только номер карты получателя.

2. Возможность перевода денежных средств с карты «ЭЛКАРТ» «БТА Банка» на карты «ЭЛКАРТ» любых банков КР.

3. Возможность снятия денег в любых банкоматах и терминалах. Наш банк входит в дружественную сеть, а это более 400 банкоматов и более 570 пунктов выдачи наличных по всей республике, где вы можете снять деньги без дополнительной комиссии.

4. Круглосуточный доступ к деньгам на вашем счете.

5. Удобная оплата товаров и услуг, а также получение скидок до 30 процентов от наших партнеров при оплате картой в рамках программы «Бонус Плюс».

6. Экономия времени по оплате счетов за коммунальные услуги.

7. Безопасное хранение денежных средств.

8. Оплата налогов и платежей в Социальный фонд через мобильный банкинг. Платежи до тысячи сомов – бесплатно, свыше тысячи – комиссия составляет всего 15 сомов.

Переводы с карты на карту или карточные счета можно осуществить посредством:

  • банкоматов «БТА Банка» (только с карты на карту);
  • услуги мобильного банка от «БТА Банка»;
  • электронного кошелька «Илбирс» от «БТА Банка».

Оцените все преимущества карты «ЭЛКАРТ» от «БТА Банка», ведь это существенная экономия денег и времени!

Контакт-центр: +996 (312) 90-50-50.
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