Помощь баткенцам. Сотни бишкекчан стали донорами и сдают кровь для пострадавших

Возле Республиканского центра крови выстроилась очередь из добровольцев сдать кровь для пострадавших в приграничном конфликте кыргызстанцев. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Сегодня с утра сдать кровь пришло больше 100 человек. Одни сдают кровь, приходят другие. Добровольцев и неравнодушных граждан очень много. Несмотря на то что Минздрав говорит о достаточном количестве крови, кыргызстанцы все равно идут и сдают, чтобы в экстренной ситуации у медиков были запасы», — сказала она.

Фото Рысгуль Акимжановой. Кыргызстанцы сдают кровь для пострадавших на границе

Ранее сообщалось , что число пострадавших в конфликтной зоне на границе с Таджикистаном выросло до 178 человек.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.

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