12:27
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Общество

Продажу крови за границу запретили, а врачей обязали отработать пять лет

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сферах здравоохранения и образования. Документ вносит поправки сразу в три базовых закона — «Об образовании», «Об общественном здравоохранении» и «Об охране здоровья граждан».

Читайте по теме
Запрет работы в частных клиниках. Законопроект одобрен в третьем чтении

Теперь право заниматься частной медицинской практикой получат только специалисты, имеющие не менее пяти лет стажа в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения.

Исключения предусмотрены лишь для отдельных категорий врачей. Перечень направлений, где разрешена частная практика, определит Министерство здравоохранения, а общий порядок ее ведения — кабинет министров.

Кроме того, закон уточняет нормы, связанные с ввозом и вывозом донорской крови и ее препаратов. Разрешаются ввоз крови в Кыргызстан и ее вывоз за рубеж только в трех случаях:

  • для обмена компонентами, не производимыми внутри страны;
  • для оказания экстренной помощи гражданам КР за границей;
  • для гуманитарной помощи другим государствам.

Продажа донорской крови и ее компонентов за рубеж запрещена.

В Законе «Об образовании» введено уточнение: в медицинскую подготовку теперь официально включены обе ступени — интернатура и ординатура. Это закрепляет единую систему профессиональной подготовки врачей.

В Законе «Об общественном здравоохранении» исключено упоминание о финансировании профилактических прививок «по эпидемическим показаниям» из общего порядка. Теперь кабинет министров будет самостоятельно определять, как формируются и расходуются средства на такие прививки.

Правительству поручено в течение трех месяцев привести все подзаконные акты в соответствие с новым законом. Сам документ вступит в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349203/
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
С 1990-х годов смертность от жары выросла на 23 процента — новый доклад ВОЗ
Новый анализ крови выявляет более 50 видов рака еще до появления симптомов
Две новые медицинские онлайн-услуги стали доступны в приложении «Тундук»
В КР обещают более чем втрое увеличить объем госфинансирования здравоохранения
Сколько объектов здравоохранения построено в Кыргызстане, рассказали чиновники
Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Какие медуслуги могут получить дети в Кыргызстане, напомнила медик
Вызов системе через искусство: как художник из Бишкека пишет картины кровью
Китай готов инвестировать в строительство завода по производству лекарств в КР
Коллектив Минтруда принял участие в акции по сдаче крови
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
31 октября, пятница
12:18
Иран начал переговоры с Telegram для возобновления работы мессенджера в стране Иран начал переговоры с Telegram для возобновления рабо...
12:09
Более 4 тысяч служащих сократили в ходе административно-территориальной реформы
12:00
Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем
11:52
Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
11:46
Лучшие студенты вузов Кыргызстана получили президентские стипендии