Продажу крови за границу запретили, а врачей обязали отработать пять лет

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сферах здравоохранения и образования. Документ вносит поправки сразу в три базовых закона — «Об образовании», «Об общественном здравоохранении» и «Об охране здоровья граждан».

Теперь право заниматься частной медицинской практикой получат только специалисты, имеющие не менее пяти лет стажа в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения.

Исключения предусмотрены лишь для отдельных категорий врачей. Перечень направлений, где разрешена частная практика, определит Министерство здравоохранения, а общий порядок ее ведения — кабинет министров.

Кроме того, закон уточняет нормы, связанные с ввозом и вывозом донорской крови и ее препаратов. Разрешаются ввоз крови в Кыргызстан и ее вывоз за рубеж только в трех случаях:

для обмена компонентами, не производимыми внутри страны;

для оказания экстренной помощи гражданам КР за границей;

для гуманитарной помощи другим государствам.

Продажа донорской крови и ее компонентов за рубеж запрещена.

В Законе «Об образовании» введено уточнение: в медицинскую подготовку теперь официально включены обе ступени — интернатура и ординатура. Это закрепляет единую систему профессиональной подготовки врачей.

В Законе «Об общественном здравоохранении» исключено упоминание о финансировании профилактических прививок «по эпидемическим показаниям» из общего порядка. Теперь кабинет министров будет самостоятельно определять, как формируются и расходуются средства на такие прививки.

Правительству поручено в течение трех месяцев привести все подзаконные акты в соответствие с новым законом. Сам документ вступит в силу через 10 дней.