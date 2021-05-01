Нам не нужны слезы и война. Пенсионеры Бишкека несут деньги для помощи баткенцам

Пенсионеры Бишкека стали приносить деньги в благотворительные штабы для помощи жителям приграничных районов Баткена. Видео опубликовал блогер Адилет Ногойбаев.

По его словам, сегодня 77-летняя жительница столицы принесла 1 тысячу 200 сомов в качестве гумпомощи.

«Я хочу, чтобы все пенсионеры помогали, там погибли наши дети, остались наши дедушки и бабушки, внуки. Прекращайте все войны, матерям не нужны слезы, старикам тем более», — обратилась к народу женщина.

Пользователь Элима Джапарова также опубликовала фотографию 93-летней пенсионерки Матрены Филипповны Ревенковой, которая передала пострадавшим баткенцам деньги.

«Она уже которые сутки молится за наших дорогих баткенцев, за мир, за жизнь», — сообщила она.

Приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 29 апреля в районе водораспределителя «Головной». После обстрела ряда кыргызских сел за медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Сегодня стороны подписали протокол о прекращении огня и урегулировании ситуации. Таджикские военные покинули ранее занятые кыргызские села. 1-2 мая в Кыргызстане объявили днями траура.

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