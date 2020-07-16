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Агент 024

В Академию физкультуры подать заявление о поступлении можно и онлайн

В Академию физкультуры подать заявление о поступлении можно и онлайн. Об этом 24.kg сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Эрмек Бешекеев.

По его словам, документы принимаются и в очном режиме. «В таком порядке сдают абитуриенты, которые по каким-то причинам не могут оформить онлайн-заявку», — сказал Эрмек Бешекеев.

Он подтвердил, что изначально документы принимались только в бумажном виде, но позднее был запущен и онлайн-формат. «Экзамены будут проходить в традиционном режиме. Приемная комиссия отменила прохождение медицинских осмотров абитуриентов, но при этом будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования», — добавил ответственный секретарь.

Напомним, ранее читатель 24.kg сообщил, что в академии прием заявлений абитуриентов, проведение выпускных и вступительных экзаменов проводятся в очном режиме. По его мнению, это приводит к тому, что среди преподавателей выявляются случаи заболевания.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/159596/
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