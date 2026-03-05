13:29
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Общество

Дастан Бекешев предлагает сделать бесплатным ОРТ для абитуриентов

Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 5 марта предложил государству самому оплачивать прохождение Общереспубликанского тестирования.

Он отметил, что стоимость прохождения ОРТ увеличилась с 200 до 470 сомов за каждый предмет, и выразил мнение: для малоимущих семей это высокая цена.

«Некоторые отправляют детей на платные курсы, чтобы они могли пройти тестирование. ОРТ приводит к стрессу и расходам. Во многих странах тест оплачивает государство. Мы должны пойти на реформы, бюджет вырос, есть профицит. Давайте с этого года начнем, посчитаем, сколько нужно средств. Пусть частная компания и дальше проводит тестирование, но оплачивает его государство», — сказал депутат.

Он также озвучил несколько других проблем, связанных с ОРТ. Так, парламентарий предложил отменить тестирование для 9-классников, желающих поступить в колледж.

Также Дастан Бекешев отметил, что несмотря на цифровизацию во всех сферах, абитуриенты все еще ждут результаты ОРТ по 1,5 месяца. Он призвал ускорить этот процесс через компьютеризацию.

Кроме того, он озвучил жалобы учеников Узгенского района. По их словам, руководство школы выбирает 10 учеников, которые должны сдать ОРТ, чтобы не портить рейтинг учебного заведения плохими результатами. Парламентарий напомнил, что это незаконно и каждый ученик имеет право сдать ОРТ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364651/
просмотров: 938
Версия для печати
Материалы по теме
Кто проведет ОРТ в 2026-2028 годах, определили в Министерстве науки
Регистрация на ОРТ для зимнего приема в вузы Кыргызстана начнется 15 октября
Второй тур приема начался в вузах Кыргызстана
Государство оплатит учебу: утверждены гранты на 2025–2026 учебный год
Сибирский университет предлагает абитуриентам из Кыргызстана бюджетные места
Российские вузы приглашают выпускников из Кыргызстана на вступительные испытания
Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ
Депутат парламента предложил создать комиссию по пересмотру положения об ОРТ
Не сдали тест по госязыку — ОРТ аннулировано? Что делать до 21 июня
В Бишкеке 18 мая пройдет первый этап ОРТ
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
В&nbsp;КР&nbsp;всем детям до&nbsp;трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
7 марта, суббота
13:22
Баку обвиняет Иран в подготовке терактов в Азербайджане Баку обвиняет Иран в подготовке терактов в Азербайджане...
13:12
В мэрии Бишкека объяснили почему выпиливают деревья на улице Махатмы Ганди
13:00
8 Марта — политики рассказали, как поздравят своих женщин
12:46
Главы МИД тюркских стран встретятся в Стамбуле для неформальных переговоров
12:20
Проект экологического города Асмана снова будет презентован в Китае