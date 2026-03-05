Дастан Бекешев предлагает сделать бесплатным ОРТ для абитуриентов

Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 5 марта предложил государству самому оплачивать прохождение Общереспубликанского тестирования.

Он отметил, что стоимость прохождения ОРТ увеличилась с 200 до 470 сомов за каждый предмет, и выразил мнение: для малоимущих семей это высокая цена.

«Некоторые отправляют детей на платные курсы, чтобы они могли пройти тестирование. ОРТ приводит к стрессу и расходам. Во многих странах тест оплачивает государство. Мы должны пойти на реформы, бюджет вырос, есть профицит. Давайте с этого года начнем, посчитаем, сколько нужно средств. Пусть частная компания и дальше проводит тестирование, но оплачивает его государство», — сказал депутат.

Он также озвучил несколько других проблем, связанных с ОРТ. Так, парламентарий предложил отменить тестирование для 9-классников, желающих поступить в колледж.

Также Дастан Бекешев отметил, что несмотря на цифровизацию во всех сферах, абитуриенты все еще ждут результаты ОРТ по 1,5 месяца. Он призвал ускорить этот процесс через компьютеризацию.

Кроме того, он озвучил жалобы учеников Узгенского района. По их словам, руководство школы выбирает 10 учеников, которые должны сдать ОРТ, чтобы не портить рейтинг учебного заведения плохими результатами. Парламентарий напомнил, что это незаконно и каждый ученик имеет право сдать ОРТ.