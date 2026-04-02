Власть

Депутат просит кабмин сделать сдачу ОРТ для выпускников бесплатной

Депутат просит кабмин сделать сдачу ОРТ для выпускников бесплатной. Об этом Дастан Бекешев заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, сегодня сдача одного предмета по ОРТ составляет 470 сомов.

«Во всем мире такие экзамены сдают бесплатно. А у нас за это берут деньги. При этом даже повысили стоимость оплаты до 500 сомов. На каком основании кабмин повышает стоимость? Пусть дадут расчеты. Я предлагаю перевести все расходы по сдаче ОРТ на республиканский бюджет», — отметил Дастан Бекешев.

Напомним, что ОРТ в Кыргызстане обязаны сдавать все абитуриенты.
