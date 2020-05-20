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Агент 024

Отчислением грозят вузы студентам за неуплату контракта

Вузы грозят студентам отчислением, если они не оплатят обучение. Об этом 24.kg сообщают читатели.

«Высшие учебные заведения начали требовать оплату контракта за второе полугодие до окончания мая, невзирая на то, что мы почти два месяца сидели на самоизоляции, соответственно, доходы семей прекратились», — жалуются они.

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Читатели добавляют, что многие виды экономической деятельности до сих пор запрещены, а некоторые только начали функционировать. «Денег нет. Почему вузы не дают разумные сроки для оплаты? Почему Министерство образования ничего не предпринимает? Мы же не по своей воле остались без доходов», — отмечают они.

Напомним, что ранее Государственное агентство антимонопольного регулирования рекомендовало Министерству образования и науки пересмотреть стоимость платного обучения в вузах Кыргызстана. Депутат Дастан Бекешев вынес на общественное обсуждение законопроект, которым предлагается наделить Минобразования правом издавать приказы по скидке, отсрочке и рассрочке оплаты услуг образования при введении режима чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/153283/
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