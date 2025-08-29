Кабмин упростил порядок прохождения военной службы по контракту в запасе

Кабинет министров внес изменения в порядок прохождения военной службы по контракту для офицеров и прапорщиков в Вооруженных силах, других воинских формированиях и государственных органах, где предусмотрена военная служба.

Изменения касаются документа № 245 от 30 апреля 2025 года. Теперь из текста убраны упоминания о необходимости нотариального удостоверения документов, а ответственность за достоверность и подлинность предоставленных документов возлагается непосредственно на граждан, их представивших.

По словам представителей кабмина, такие корректировки направлены на сокращение административных процедур и упрощение прохождения службы для контрактников в запасе.

Постановление вступает в силу через 10 дней.