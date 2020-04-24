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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В поликлинике в Свердловском районе Бишкека отказались принять пациента

В Объединенном центре семейной медицины Свердловского района отказались принять пациента и сделать УЗИ после обеда. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, все кабинеты в поликлинике закрыты, а один из врачей, который делает УЗИ, собирался домой. «Я пришла примерно в 14.30, мне срочно нужно было сделать УЗИ. При входе висело объявление, что врачи на карантине и никого здесь нет. Я зашла и минут 15 искала кого-нибудь. В итоге единственный врач, который там был, сказал, чтобы я пришла после выходных, так как сейчас он уходит домой. Складывается такое впечатление, что, помимо коронавируса, люди больше ничем не болеют и им больше не нужна медицинская помощь», — говорит читательница.

Директор данной поликлиники Памир Муратов пояснил 24.kg, что в медучреждении работают два врача УЗИ — одного отправили в отпуск, так как он находится в группе риска по заражению коронавирусом.

«Второй, конечно, поступил неправильно. Можно было и задержаться ненадолго и принять пациента. Мы привлечем медика к ответственности. Просим прощения у пациента. Мы действительно отправили многих врачей в оплачеваемый отпуск, так как они находятся в зоне риска», — сказал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/150995/
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