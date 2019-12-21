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Агент 024

Кафе на тротуаре. Ловкость чиновников и никакого мошенничества

Сложно представить, что в стране, где чтят закон и порядок, кафе может занять тротуар или что городские чиновники не могут восстановить асфальт после прокладки коммуникаций. В Бишкеке же таких фактов немало.

1
Подождать до весны

Разрушенную стройкомпанией дорогу в столичном жилмассиве «Кара-Жигач» восстановят только весной будущего года. Такой неутешительный ответ дал муниципалитет на сообщение читателя.

Там прокладывают канализацию по заявке управления капстроительства мэрии.

«По улице Субан-Ата проложили шесть переходов с пересекающими улицами. Асфальт восстановят весной следующего года. Пока же на дорогу уложат брусчатку», — отметили в муниципалитете.

Жителям стоит надеяться, что обещание городские власти выполнят. Ведь известно, что нет ничего более постоянного, чем временное.

2
Кафе на тротуаре

Владелец кафе «Чак» согласился расширить тротуар за счет летней площадки. Ответ пришел из межрегионального управления Госэкотехинспекции.

По их информации, у бизнесмена есть все разрешительные документы.

Как тротуар — место общего пользования — отдали под летнюю площадку, остается тайной, покрытой мраком.

3
Исправили, восстановили

Почти пять месяцев потребовалось на восстановление 100-200 метров тротуара на улице Шопокова.

Сначала в мэрии обещали сделать это до конца августа, потом до конца сентября. В итоге асфальт положили в начале декабря.

Кстати, год назад здесь заменили полотно и на проезжей части, и на тротуаре.

Неожиданно быстро восстановили дорожный знак на перекрестке улиц Айни и Бакаева. Наверное, потому что объект мог упасть на проезжающие машины.

Световые гирлянды на площади Ала-Тоо снова радуют глаз горожан. В этом заверяет мэрия Бишкека.

В муниципалитете добавили, что данные световые растяжки состоят из прошлогодних гирлянд. Часть из них периодически выходит из строя, но специалисты Бишкексвета устраняют эти проблемы.

Отремонтировали скамейку в Театральном сквере. В мэрии просят горожан и гостей бережно относиться к имуществу города и не ломать его.

4
Уйди, все сам сделаю

Но первое место по оперативности присуждается за восстановление опоры освещения в жилмассиве «Киргизия-1», в которую врезалась машина.

Водитель восстановил опору за свой счет.

Рекламный щит напротив парка Ататюрка также самостоятельно убрал владелец. Конечно, столичные чиновники не остались не у дел — мужчине объяснили, что объект установлен незаконно.

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