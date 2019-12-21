Кафе на тротуаре. Ловкость чиновников и никакого мошенничества

Сложно представить, что в стране, где чтят закон и порядок, кафе может занять тротуар или что городские чиновники не могут восстановить асфальт после прокладки коммуникаций. В Бишкеке же таких фактов немало.
Разрушенную стройкомпанией дорогу в столичном жилмассиве «Кара-Жигач» восстановят только весной будущего года. Такой неутешительный ответ дал муниципалитет на сообщение читателя.
Там прокладывают канализацию по заявке управления капстроительства мэрии.
«По улице Субан-Ата проложили шесть переходов с пересекающими улицами. Асфальт восстановят весной следующего года. Пока же на дорогу уложат брусчатку», — отметили в муниципалитете.
Жителям стоит надеяться, что обещание городские власти выполнят. Ведь известно, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Владелец кафе «Чак» согласился расширить тротуар за счет летней площадки. Ответ пришел из межрегионального управления Госэкотехинспекции.
По их информации, у бизнесмена есть все разрешительные документы.
Как тротуар — место общего пользования — отдали под летнюю площадку, остается тайной, покрытой мраком.
Почти пять месяцев потребовалось на восстановление 100-200 метров тротуара на улице Шопокова.
Сначала в мэрии обещали сделать это до конца августа, потом до конца сентября. В итоге асфальт положили в начале декабря.
Кстати, год назад здесь заменили полотно и на проезжей части, и на тротуаре.
Неожиданно быстро восстановили дорожный знак на перекрестке улиц Айни и Бакаева. Наверное, потому что объект мог упасть на проезжающие машины.
Световые гирлянды на площади Ала-Тоо снова радуют глаз горожан. В этом заверяет мэрия Бишкека.
В муниципалитете добавили, что данные световые растяжки состоят из прошлогодних гирлянд. Часть из них периодически выходит из строя, но специалисты Бишкексвета устраняют эти проблемы.
Отремонтировали скамейку в Театральном сквере. В мэрии просят горожан и гостей бережно относиться к имуществу города и не ломать его.
Но первое место по оперативности присуждается за восстановление опоры освещения в жилмассиве «Киргизия-1», в которую врезалась машина.
Водитель восстановил опору за свой счет.
Рекламный щит напротив парка Ататюрка также самостоятельно убрал владелец. Конечно, столичные чиновники не остались не у дел — мужчине объяснили, что объект установлен незаконно.
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