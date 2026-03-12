НЭСК построит цеха железобетонных изделий в Чуйской и Таласской областях

Фото ОАО «Национальная электрическая сеть». Железобетонный цех в одном из регионов Кыргызстана

В Чуйской и Таласской областях построят цеха по производству железобетонных изделий. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Энергетики планируют запустить новые площадки в августе-сентябре 2026 года, чтобы повысить надежность электроснабжения и обновить инфраструктуру северных регионов страны.

На сегодня специалисты определили участки под строительство и подготовили проектную документацию. Через тендер выбрали строительную фирму, которая приступит к работам с наступлением тепла. Проект реализует полностью за счет собственных средств ОАО «НЭСК».

Запуск производств позволит:

обеспечить Таласскую, Чуйскую области и Бишкек бетонными столбами;

создать дополнительные рабочие места в регионах;

поставлять качественные материалы для строек по доступной цене.

Продукцию цехов направят на масштабное обновление энергетической отрасли. Собственное производство позволит компании не зависеть от внешних поставщиков и оперативно заменять устаревшие опоры линий электропередачи.

Аналогичные цеха успешно работают в Иссык-Кульской, Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской областях. Суммарный годовой объем производства на них составляет 12 тысяч изделий.