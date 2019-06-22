Городские проблемы. Когда муниципалитет решить не в силах

Сложно представить ситуацию, когда хозяин, вместо того чтобы устранить какую-нибудь аварию в доме, ищет крайних. А вот мэрия Бишкека очень часто отвечает на сообщения агентов, что выявленный ими недочет к зоне их ответственности не относится. Но рачительный хозяин заставил бы дефект устранить.

1 Чей провод

Бишкекчанин попросил убрать оборвавшийся провод, который уже висит не одну неделю.

В муниципалитете ответили, что это интернет-кабель неизвестного провайдера.

Похоже, ни искать компанию-собственника, ни убирать его никто не намерен. Так и будет он портить вид столичной улицы. Да и натянутые кабели, опоясавшие Бишкек, не добавляют ему красоты. В цивилизованных городах все провода прячут под землей.

2 Открытые люки

Поломанные люки, открытые колодцы — еще одна из головных болей горожан. Получить травму, встретив их на пути, проще простого. В мэрии на сообщения, конечно, реагируют.

То говорят, что с ворами не в силах справиться, то объект не на их балансе.

Как с незакрытым люком в 8-м микрорайоне. Выяснилось, что это колодец связи и находится, скорее всего, в ведении ОАО «Кыргызтелеком». Вероятно, в муниципалитете полагают, что знание, чей именно колодец, очень поможет бишкекчанам.

3 Ты только жди

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Горожане часто жалуются на плачевное состояние дорог. Многие надеются, что городские власти все-таки уделят внимание их состоянию и отремонтируют. Тем более что последние годы в столице идет бум дорожных работ по двум китайским грантам. И если один из них практически завершен, то к второй фазе проекта городские власти и китайский подрядчик должны приступить уже «на днях». Здесь перечень уже утвержден, и вноситься новые улицы в него не будут. Однако есть шанс попасть в список Бишкекасфальтсервиса, который ремонтирует дороги за счет средств местного бюджета.

Но вот узнать, придет ли праздник на улицу, – задача не из легких.

Жители улицы Абдрахманова в жилмассиве «Арча-Бешик» ответа ждут три месяца. И сколько еще им предстоит оставаться в неведении, неизвестно. В мэрии сообщили, что Ленинский акимиат направил письмо в адрес Бишкекасфальтсервиса со списком улиц жилых массивов для проведения гравийной отсыпки, в который включил и указанную улицу.

«В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении в МП «Бишкекасфальтсервис», — заявили в муниципалитете.

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Жителям, похоже, остается верить и ждать. Как, впрочем, и читателям, обратившим внимание на плачевное состояние тротуара вдоль улицы Байтика Баатыра за Южной магистралью. В этом году его ремонт не запланирован. Возможно, сделают в 2020-м.

4 Латать не перелатать

Продолжают в мэрии ставить латки на ямы на свежеотремонтированных дорогах. Читатели только за недели нашли три таких дефекта. Последний — на улице Тоголока Молдо. Бишкекасфальтсервис дыру залатал.

5 Чужая дорога

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Пожаловались читатели и на постоянные заливы на проспекте Дэн Сяопина. По их словам, при строительстве дороги не учли дренаж и после дождей.

Городские власти от проблемы открестились: территория относится к Сокулукскому району.

Похоже, жителям с челобитной обращаться следует к айыл окмоту.

6 Не прошло и года

Аварийное дерево на улице Огонбаева наконец-то убрали. Для этого муниципальному предприятию понадобилось два месяца. Именно тогда читатель впервые обратился к ним с просьбой убрать опасный сухостой.

7 Мусор побеждает

Если возле мусорных баков жители периодами наблюдают кучи, то это нормально. Иначе как реагировать на ответ читателю, пожаловавшемуся, что на улице Горького не убирают мусор. Он даже предположил, что это связано с тем, что баки спрятаны за кустами. А что с глаз убрано, то не замечено.

Однако в муниципалитете все видят только в радужном свете.

«Расположение баков не мешает графику вывоза мусора компанией «Комтранском» — один раз в неделю (по средам)», — рапортуют они.

Возможно, стоит пересмотреть график, раз жители жалуются на мусор, и вывозить его чаще, ведь с наступлением арбузно-дынного времени года отходов будет еще больше.

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