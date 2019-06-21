На улице Горького не убирают мусор. Из-за его поджогов страдает живая изгородь

На улице Горького, 1а уже неделю не вывозят мусор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, мусорные баки установлены рядом с живой изгородью и деревьями.

«Кто-то временами поджигает мусор, огонь перекидывается и на растения. Кругом антисанитария. После субботников ситуация повторяется», — написал он.

Читатель считает, что если бы баки были установлены вдоль дороги, а не спрятаны за кустами, то мусор из них вывозили бы своевременно.

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