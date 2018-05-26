13:18
USD 68.23
EUR 80.02
RUB 1.11
Власть

Вы согласны с обвинениями Алмазбека Атамбаева в коррупции? Итоги опроса

Активисты обвинили бывшего президента Алмазбека Атамбаева в коррупции и выросшем внешнем долге страны. Они считают, что Генпрокуратура имеет полное право возбудить в отношении него уголовное дело.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша подняли вопрос о необходимости разработать механизм лишения экс-президентов неприкосновенности. По мнению инициатора Исхака Масалиева, к политической ответственности Алмазбека Атамбаева следует привлечь потому, что в 2011 году он являлся премьер-министром и начал переговоры с китайской стороной о модернизации ТЭЦ Бишкека.

ИА «24.kg» выяснило у читателей, согласны ли они с обвинениями Алмазбека Атамбаева в коррупции.

Большинство респондентов согласны с этим и считают, что он, как руководитель страны, должен отвечать за все действия чиновников — 56 процентов (1 146 голосов).

Еще 18 процентов (375 человек) считают, что под видом борьбы с коррупцией сейчас с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его командой сводят счеты. А 8 процентов (182 человека) удивились: «Почему Алмазбека Атамбаева жестко критикуют только сейчас? Где раньше были все нынче осмелевшие?»

Чуть меньше читателей отметили: «Почему отвечать должен президент? Разве депутаты не поддерживали все его решения?» Вариант ответа «Коррупция была, есть и будет» выбрали 5 процентов читателей (113 голосов).

И только 2 процента участников опроса не согласны с обвинениями Алмазбека Атамбаева в коррупции.

А вы согласны с обвинениями Алмазбека Атамбаева в коррупции?
Да. Он как руководитель страны должен отвечать за все действия чиновников — 56% — 1146 голосов
Нет. Есть презумпция невиновности — 2% — 59 голосов
Коррупция была, есть и будет — 5% — 113 голосов
Почему Алмазбека Атамбаева жестко критикуют только сейчас? Где раньше были все нынче осмелевшие? — 8% — 182 голоса
Почему отвечать должен президент? Разве депутаты не поддерживали все его решения? — 8% — 170 голосов
Под видом борьбы с коррупцией сейчас с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его командой сводят счеты. — 18% — 375 голосов

Ссылка:
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Как вы оцениваете работу Сооронбая Жээнбекова? Опрос
Гражданские активисты о книге Дмитрия Верхотурова, посвященной экс-президенту
Активисты обвинили Алмазбека Атамбаева в коррупции. Вы с этим согласны? Опрос
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Дочь экс-президента Алия Шагиева выложила фотографии сына. Похож на деда
Нужен ли сквер на месте снесенного ресторана «Нарын». Итоги опроса
Алмазбек Атамбаев готов отозвать претензии к журналистам и правозащитнику
Икрамжан Илмиянов Меккеге зыяратка кеткени айтылууда
Нужен ли сквер на месте снесенного ресторана «Нарын»? Опрос
Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
Популярные новости
Родственные узы кыргызской политики. О&nbsp;братьях, сватах и&nbsp;окул бала Родственные узы кыргызской политики. О братьях, сватах и окул бала
Как вы&nbsp;оцениваете работу Сооронбая Жээнбекова? Опрос Как вы оцениваете работу Сооронбая Жээнбекова? Опрос
Неприкосновенность экс-президента. Лишится&nbsp;ли ее&nbsp;Алмазбек Атамбаев Неприкосновенность экс-президента. Лишится ли ее Алмазбек Атамбаев
Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания
Бизнес
1&nbsp;МБ в&nbsp;Таиланде всего 3&nbsp;сома в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!
Сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;Оше обслуживает клиентов круглосуточно Сберкасса «Бакай Банка» в Оше обслуживает клиентов круглосуточно
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок
Зарабатывай на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;О! Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!