Вы согласны с обвинениями Алмазбека Атамбаева в коррупции? Итоги опроса

Активисты обвинили бывшего президента Алмазбека Атамбаева в коррупции и выросшем внешнем долге страны. Они считают, что Генпрокуратура имеет полное право возбудить в отношении него уголовное дело.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша подняли вопрос о необходимости разработать механизм лишения экс-президентов неприкосновенности. По мнению инициатора Исхака Масалиева, к политической ответственности Алмазбека Атамбаева следует привлечь потому, что в 2011 году он являлся премьер-министром и начал переговоры с китайской стороной о модернизации ТЭЦ Бишкека.

ИА «24.kg» выяснило у читателей, согласны ли они с обвинениями Алмазбека Атамбаева в коррупции.

Большинство респондентов согласны с этим и считают, что он, как руководитель страны, должен отвечать за все действия чиновников — 56 процентов (1 146 голосов).

Еще 18 процентов (375 человек) считают, что под видом борьбы с коррупцией сейчас с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его командой сводят счеты. А 8 процентов (182 человека) удивились: «Почему Алмазбека Атамбаева жестко критикуют только сейчас? Где раньше были все нынче осмелевшие?»

Чуть меньше читателей отметили: «Почему отвечать должен президент? Разве депутаты не поддерживали все его решения?» Вариант ответа «Коррупция была, есть и будет» выбрали 5 процентов читателей (113 голосов).

И только 2 процента участников опроса не согласны с обвинениями Алмазбека Атамбаева в коррупции.