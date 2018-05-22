В ОБСЕ довольны решениями, направленными на защиту свободы слова в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что его визит в страну демонстрирует поддержку со стороны ОБСЕ проводимым демократическим реформам и избранному политическому курсу развития.

Президент подчеркнул, что в настоящее время одним из приоритетов правительства страны является создание условий для продвижения цифровой экономики.

Отметив, что в Кыргызстане последовательно развиваются демократические институты, Томас Гремингер особо подчеркнул положительные моменты по защите прав человека в республике.

«Мы с удовлетворением восприняли ваши решения, направленные на защиту свободы слова. Также мы рады тому, что вы цените вклад гражданского сектора в развитие страны. ОБСЕ поддерживает Кыргызстан в укреплении парламентской демократии, основанной на принципах обеспечения верховенства закона и прав человека, свободы слова и поддержки гражданского сектора», — подчеркнул Томас Гремингер.

Он отметил, что ОБСЕ будет продолжать осуществлять ряд мероприятий, включая поддержку усилий правительства для достижения устойчивого развития в регионах и внедрению проекта «Таза коом».