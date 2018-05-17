Наказание за коррупцию. Китай поможет разобраться с модернизацией ТЭЦ Бишкека

Депутат парламента напомнил коллегам, что в Китае очень жесткое наказание за коррупцию и, если подтвердятся озвученные факты нарушений и коррупционной составляющей при модернизации столичной ТЭЦ, КНР поможет разобраться. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где третий день продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, сообщил Кожобек Рыспаев.

«Давайте будем осторожными в высказываниях. Китайская сторона смотрит. За ними вины нет. Они выделили деньги. Мы должны их только благодарить. Если бы МИД не подписал соглашение, парламент бы тоже отказался от ратификации», — пояснил Кожобек Рыспаев.

Он добавил, что технико-экономического обоснования на реализацию модернизации ТЭЦ не было. Его принесли позже без печатей и подписей.

«Все нужно проверить. В Китае жесткое наказание за коррупцию. Они нам помогут разобраться», — сказал депутат.