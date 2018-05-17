13:36
USD 68.37
EUR 80.92
RUB 1.10
Власть

Наказание за коррупцию. Китай поможет разобраться с модернизацией ТЭЦ Бишкека

Депутат парламента напомнил коллегам, что в Китае очень жесткое наказание за коррупцию и, если подтвердятся озвученные факты нарушений и коррупционной составляющей при модернизации столичной ТЭЦ, КНР поможет разобраться. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где третий день продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, сообщил Кожобек Рыспаев.

«Давайте будем осторожными в высказываниях. Китайская сторона смотрит. За ними вины нет. Они выделили деньги. Мы должны их только благодарить. Если бы МИД не подписал соглашение, парламент бы тоже отказался от ратификации», — пояснил Кожобек Рыспаев.

Он добавил, что технико-экономического обоснования на реализацию модернизации ТЭЦ не было. Его принесли позже без печатей и подписей.

«Все нужно проверить. В Китае жесткое наказание за коррупцию. Они нам помогут разобраться», — сказал депутат.
Ссылка:
просмотров: 993
Версия для печати
Материалы по теме
Модернизация ТЭЦ. Депутаты заявляют, что их ввели в заблуждение
Сапар Исаков «крышует» китайцев, заявляют в ЖК. Бывший премьер требует доказать
Кто враг народа, выясняют в Жогорку Кенеше
Модернизация ТЭЦ. На вопросы депутатов отвечает бывший премьер Сапар Исаков
Модернизация ТЭЦ. Сапар Исаков призывает к справедливости
Модернизация ТЭЦ. Спикер призвал коллег не кричать и быть сдержанными
Модернизация ТЭЦ. Депутат возмущен, бывшие премьеры не признают себя виновными
Модернизация ТЭЦ. Чиновники ведут себя не по-мужски
Представители ТВЕА договаривались не с президентом, а с Сапаром Исаковым
Президента ставят под удар из-за модернизации ТЭЦ в преддверии визита в Китай
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с&nbsp;поста мэра Бишкека Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев &laquo;перевел стрелки&raquo; на&nbsp;Алмазбека Атамбаева Авария на ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев «перевел стрелки» на Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo;: Мы&nbsp;постоянно работаем над улучшением территории торгового центра ЦУМ «Айчурек»: Мы постоянно работаем над улучшением территории торгового центра