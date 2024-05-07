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Власть

На Кумторе активно реализуют проект по добыче золота подземным способом

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил рудник «Кумтор». 

Глава кабмина побывал на центральном карьере и ознакомился с рабочим процессом на золотоизвлекательной фабрике и мастерской по ремонту тяжелой горной техники, алгоритмом функционирования нового топливно-заправочного комплекса.

Президент «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов отметил, что в настоящее время на руднике идет активная работа по реализации проекта по добыче золота подземным способом.

Это позволит добыть порядка 115 тонн драгметалла. В планах также приступить к реализации проекта по извлечению золота из отработанной руды, находящейся на хвостохранилище рудника.

Алмазбек Барыктабасов

«По предварительной оценке, это позволит извлечь дополнительно около 120 тонн золота. Кроме того, ведутся разработка золоторудного месторождения Тоголок с запасом драгоценного металла более 17 тонн и геологоразведка перспективной Джангартской площади, расположенных в 200 километрах от рудника «Кумтор», — заметил он. 

Глава кабмина подчеркнул важность бесперебойной работы рудника и выполнения всех намеченных планов.

«За последние два года предприятие сделало большой шаг вперед в части автоматизации всех процессов. Так, только после внедрения автоматизированной системы учета на топливно-заправочном комплексе в прошлом году удалось сэкономить значительные финансовые средства. Одновременно с этим ведется работа по поэтапному увеличению доли местных поставщиков в общем объеме осуществляемых компанией закупок. Все эти шаги направлены на то, чтобы рудник работал в интересах нашего народа и государства», — сказал он.

По итогам 2023-го компания произвела 13 тысяч 567 килограммов золота. В бюджет республики в виде налогов, социальных отчислений и иных платежей выплачено 17,2 миллиарда сомов. Кроме того, по итогам прошлого года планируется выплатить более $151 миллиона в виде дивидендов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293425/
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