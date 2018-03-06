Энергетики вспоминают, как выбирали подрядчика для модернизации ТЭЦ

Бывший директор «Электрических станций» Салайдин Авазов рассказал сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита, как выбрали подрядчика для модернизации теплоцентрали.

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По его словам, модернизация ТЭЦ Бишкека началась, когда он был генеральным директором ОАО «Электрические станции». Заявки подавали четыре компании. Российская компания «Интер РАО ЕЭС» предложила построить новую теплоцентраль за $518 миллионов. Были заявки от СМЕС, ТВЕА и еще одной компании.

Предложение ТВЕА оказалось наиболее приемлемым. Более того, кредит Эксимбанка Китая предоставили по линии ШОС. Соглашение прошло ратификацию через Жогорку Кенеш.

Ранее депутаты обвинили Салайдина Авазова в том, что он что-то скрывает от депутатской комиссии, так как не является на ее заседания. В настоящее время он является мэром города Джалал-Абада.