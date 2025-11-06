19:35
Экономика

Тендер на строительство Кара-Кечинской ТЭC признан несостоявшимся

Тендер на заключение ЕРС-контракта на строительство Кара-Кечинской тепловой электростанции признан несостоявшимся. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции». По данным компании, участники не предоставили полный пакет конкурсной документации.

Что предусматривал проект

Планируемая мощность станции — 1 тысяча 200 мегаватт.

  • Первый этап — строительство двух энергоблоков по 300 мегаватт. Срок реализации — 36,5 месяца.
  • Второй этап — один блок на 600 мегаватт. Полный ввод объекта в эксплуатацию — через 54,5 месяца.

После завершения всех трех блоков ежегодная выработка должна составить 7,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Теплоэлектростанцию собирались построить на участке площадью 118 гектаров — в 8 километрах выше села Ыйкан Жумгальского района Нарынской области. Участок расположен в 35 километрах от месторождения бурого угля Кара-Кече.

Стоимость первого этапа оценили в $934,38 миллиона, второго — в $370,6 миллиона.

Какие требования предъявляли к компаниям

Участник тендера должен иметь:

  • опыт проектирования, строительства и эксплуатации ТЭС мощностью не менее 1 тысячи мегаватт на буром угле;
  • опыт строительства линий электропередачи и подстанций высокого напряжения;
  • международный статус и желательно не менее трех филиалов за пределами страны регистрации;
  • годовой объем продаж инжиниринговых услуг (включая EPC-контракты) от $200 миллионов;
  • постоянный штат — не менее 100 сотрудников.

Кара-Кечинская ТЭС считается одним из ключевых проектов для энергетической безопасности Кыргызстана. Ее запуск должен снизить зависимость от импорта электроэнергии и использовать местное угольное месторождение Кара-Кече.
