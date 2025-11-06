Тендер на строительство Кара-Кечинской ТЭC признан несостоявшимся

Тендер на заключение ЕРС-контракта на строительство Кара-Кечинской тепловой электростанции признан несостоявшимся. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции». По данным компании, участники не предоставили полный пакет конкурсной документации.
Что предусматривал проект
Планируемая мощность станции — 1 тысяча 200 мегаватт.
- Первый этап — строительство двух энергоблоков по 300 мегаватт. Срок реализации — 36,5 месяца.
- Второй этап — один блок на 600 мегаватт. Полный ввод объекта в эксплуатацию — через 54,5 месяца.
После завершения всех трех блоков ежегодная выработка должна составить 7,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.
Теплоэлектростанцию собирались построить на участке площадью 118 гектаров — в 8 километрах выше села Ыйкан Жумгальского района Нарынской области. Участок расположен в 35 километрах от месторождения бурого угля Кара-Кече.
Стоимость первого этапа оценили в $934,38 миллиона, второго — в $370,6 миллиона.
Какие требования предъявляли к компаниям
Участник тендера должен иметь:
- опыт проектирования, строительства и эксплуатации ТЭС мощностью не менее 1 тысячи мегаватт на буром угле;
- опыт строительства линий электропередачи и подстанций высокого напряжения;
- международный статус и желательно не менее трех филиалов за пределами страны регистрации;
- годовой объем продаж инжиниринговых услуг (включая EPC-контракты) от $200 миллионов;
- постоянный штат — не менее 100 сотрудников.
Кара-Кечинская ТЭС считается одним из ключевых проектов для энергетической безопасности Кыргызстана. Ее запуск должен снизить зависимость от импорта электроэнергии и использовать местное угольное месторождение Кара-Кече.