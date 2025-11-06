21:10
Глава кабмина проверил готовность ТЭЦ Бишкека к отопительному сезону

Адылбек Касымалиев посетил муниципальное предприятие «Бишкектеплоэлектроцентраль». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, целью визита стало ознакомление с деятельностью ТЭЦ и ходом прохождения текущего отопительного сезона.

«Глава кабмина детально ознакомился с состоянием готовности объекта к бесперебойной работе, уделив особое внимание формированию достаточных запасов топлива. Ему представлены актуальные данные об объемах угля, его качестве и планах по дальнейшему пополнению резервов, необходимых для стабильной работы. Адылбек Касымалиев осмотрел ключевые производственные участки ТЭЦ, включая котельное и турбинное оборудование, убедившись в их функциональном состоянии и готовности к эксплуатации в условиях повышенных нагрузок», — говорится в сообщении.

Затем он провел расширенное рабочее совещание с руководством Минэнерго и специалистами предприятия. Адылбек Касымалиев призвал к усилению координации и бдительности для обеспечения надежного теплоснабжения столицы.
