Зачем модернизировали ТЭЦ. Версия правительства

На одном из заседаний депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека и рациональному использованию кредита энергетики сообщили, что на $386 миллионов модернизировали лишь 30 процентов станции. Депутатов Жогорку Кенеша это ввело в ступор. По их мнению, за такие деньги можно было построить новую теплоцентраль.

Правительство Кыргызстана объяснило, почему решили модернизировать только часть столичной теплоцентрали, будут ли менять оставшееся оборудование и почему невозможно восстановить ТЭЦ-2.

Победа модернизации над строительством ТЭЦ-2

Оборудование ТЭЦ Бишкека изношено на 76 процентов. Для строительства новой теплоцентрали необходимо возвести новые склады для угля, тракты топливоподачи, подстанции, трубопроводы. Свободного участка в черте города нет.

Для ввода ТЭЦ-2 с тепловой нагрузкой в 1163 Гкал/час потребуется ориентировочно 88 миллиардов сомов.

В настоящее время на 47,7 гектара, предназначенных для строительства двух энергоблоков ТЭЦ-2, построено 960 жилых домов. Отсутствует необходимая для запуска объекта санитарно-защитная зона. Расчистить ее, похоже, чиновники уже не смогут.

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Нет денег и на модернизацию оставшейся части оборудования ТЭЦ Бишкека. Однако наработка 6 котлоагрегатов превышает 200 тысяч часов, турбоагрегата № 5 — 290 тысяч часов. В ближайшие годы необходимо обследовать техническое состояние оборудования и готовить его к модернизации.

В 2018 году специалисты ОАО «Электрические станции» разработают проектно-сметную документацию по модернизации котлоагрегата № 21.

ТВЕА оказалась лучшей

Из четырех компаний, пожелавших участвовать в модернизации ТЭЦ Бишкека, у китайской TBEA были наиболее выгодные условия для Кыргызстана. Эксимбанк Китая предоставил льготный кредит под 2 процента годовых на 20 лет, из них льготный период — 11 лет, с обеспечением реализации проекта в течение трех лет.

В отличие от остальных компаний TBEA гарантировала выполнение взятых на себя обязательств.

Новые блоки будут работать на местном угле, что снизит зависимость страны от импортного топлива и даст толчок к развитию отечественной угольной промышленности.

ТЭЦ Бишкека модернизировали за $386 миллионов, построив два энергоблока с общей электрической мощностью 300 МВт и тепловой — 300 Гкал/час. Согласно расчетам, каждый киловатт электричества и выработанного тепла обошелся в $1 тысячу 287.

В качестве примера депутаты приводили строительство ТЭЦ в Душанбе мощностью 400 МВт за $528,9 миллиона. Там каждый киловатт электричества и выработанного тепла обошелся в $1 тысячу 322.

Строительство новой ТЭЦ обошлось таджикской стороне дороже, чем модернизация в Бишкеке.

Очистка на 99,9 процента

После модернизации ТЭЦ произошло сокращение выбросов вредных веществ. Оборудование, введенное в эксплуатацию в 1961 году, износилось и устарело. Потеряли даже чертежи заводских помещений. Перед реконструкцией ТВЕА пришлось их восстанавливать.

На теплоцентрали установлены очистные сооружения с двухступенчатой очисткой топочных газов и с пяти уровневыми электрофильтрами для улавливания вредных выбросов в атмосферу с эффективностью 99,9 процента.

На старом оборудовании установлены электрофильтры со средним показателем КПД за 2017 в пределах 87-93 процента.

Из $386 миллионов, взятых в кредит на модернизацию, $18,3 миллиона потратили на демонтаж старого оборудования. Строительство новых блоков обошлось в $358,5 миллиона. Еще около $10 миллионов ушли на вынос инженерных сетей с зоны строительства.

Модернизация смогла обновить оборудование и инженерные сооружения всей ТЭЦ Бишкек на 25-30 процентов. Когда заменят оставшееся оборудование, неизвестно.

Вновь о тарифах

Только после аварии депутаты Жогорку Кенеша узнали, что ОАО «Бишкектеплосеть» покупает тепло у ТЭЦ и перепродает горожанам.

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В 2014 году тариф для Бишкектеплосети составлял 315 сомов за гигакалорию при себестоимости в 802,2 сома. Ежегодно стоимость тепла увеличивали. В 2017-м его продавали по 460 сомов за гигакалорию при себестоимости в 1 тысячу 4,6 сома.

Тариф же для конечных потребителей, действующий с 1 апреля 2015 года, составляет для населения — 1 тысячу 134,76 сома, для промышленных и прочих предприятий — 1 тысячу 695,1 сома.

В перспективе правительство намерено пересмотреть тарифную политику, естественно, в сторону увеличения. Тарифы должны покрывать себестоимость вырабатываемой электроэнергии с учетом сохранения социальной ориентированности.