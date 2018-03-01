Депутат Жогорку Кенеша рассказал о нарушениях в «Кыргыз темир жолу»

Депутат Жанар Акаев рассказал о нарушениях в «Кыргыз темир жолу» и предложил поменять руководство государственного предприятия. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, управленцы превратили железную дорогу в частную лавочку. Он добавил, что дочь директора «Кыргыз темир жолу» Алмазбека Ногойбаева незаконно построила гостиницу на территории предприятия. Счетная палата признала нелегитимность постройки, но, как утверждает Жанар Акаев, она продолжает работать.

«Более $8 миллионов получило предприятие из средств Кыргызско-Российского фонда развития на приобретение вагонов. Но они до сих пор не поступили. А 40 полученных вагонов требованиям тендера не отвечают. Они приобретены через посредника, что уже наталкивает на подозрения. На днях по инициативе топ-менеджмента «Кыргыз темир жолу» реструктуризировал долг узбекским партнерам. Это что, лишние средства?» — заявил Жанар Акаев.