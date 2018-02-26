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Власть

Осмонбек Артыкбаев переложил ответственность за модернизацию ТЭЦ на энергетиков

Депутат парламента Осмонбек Артыкбаев переложил ответственность за модернизацию Бишкекской ТЭЦ на энергетиков. Об этом он заявил сегодня на заседании депутатской комиссии.

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По его словам, якобы не было возможности привлечь других инвесторов, кроме ТВЕА. Были другие предложения, но работа не проведена из-за финансирования.

«Китайский Эксимбанк дал согласие на выдачу кредита для модернизации ТЭЦ. «Электрические станции» проводили переговоры. Они остановили свой выбор на компании ТВЕА и дали свои рекомендации правительству. После чего проект успешно реализовали», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Будучи министром энергетики, Осмонбек Артыкбаев активно отстаивал интересы ТВЕА. Он уверял, что компания построит новую ТЭЦ.

«Фактически мы строим новую ТЭЦ мощностью 300 МВт, где будет установлено два котла. Это хорошее подспорье для энергетики Кыргызстана. Даже при том что мы построим линию электропередачи «Датка — Кемин», останется дефицит электроэнергии. Нам необходимо быстро увеличить энергомощность, так как потребление ежегодно растет», — говорил Осмонбек Артыкбаев.
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