За отопительный сезон на теплосетях Бишкека произошло 63 аварии

Фото пресс-службы мэрии

Мэр Айбек Джунушалиев проинспектировал работу муниципального предприятия «Бишкектеплосеть», уделив внимание аварийности на теплосетях в отопительном периоде. По данным МП, за осенне-зимний сезон зарегистрировали 63 аварийные ситуации.

По сведениям пресс-службы мэрии, в 2024-2025 годах произошло 73 аварии, в 2023-2024 годах — 87. Несмотря на снижение показателей, износ инфраструктуры остается серьезной проблемой.

Градоначальник посетил насосную станцию № 1, где ему показали результаты работ по повышению надежности теплоснабжения, и участки тепловых сетей, эксплуатируемых с 1985 года и требующих замены.

Многие трубы требуют модернизации, и мы постепенно их меняем. Мы не можем обновить все сразу — работы ведутся поэтапно.

Айбек Джунушалиев

Он добавил, что ремонтируются и параллельно меняются наиболее изношенные участки.

Кроме того, глава города ознакомился с капитально отремонтированной диспетчерской службой предприятия и работой информационной системы ZULU GIS, содержащей паспортные данные по тепловым сетям Бишкека. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние системы, оперативно реагировать на нештатные ситуации и контролировать передвижение спецтехники с помощью GPS-трекеров.

По итогам инспекции Айбек Джунушалиев положительно оценил работу предприятия, подчеркнув необходимость дальнейшей модернизации тепловых сетей для снижения аварийности.
