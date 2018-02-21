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Власть

Парламент Кыргызстана озаботился судьбой арестованного в Казахстане депутата

В парламенте Кыргызстана решили все же озаботиться судьбой депутата от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбека, арестованного в Казахстане на два месяца по обвинению в контрабанде. Нардепа задержали в Алматы во время спецоперации.

Вчера пресс-служба Жогорку Кенеша распространила заявление, в котором говорилось, что ни парламент, ни спикер Дастанбек Джумабеков вмешиваться в расследование не будут, так как дело не касается ЖК.

Но теперь, видимо, передумали. В очередном заявлении пресс-службы сказано, что Асылбек уулу Дамирбек является одним из активных депутатов парламента, который акцентирует внимание на решении социально-экономических проблем. Он прославился спортивными достижениями, выступая от имени Кыргызстана и Казахстана в соревнованиях по борьбе.

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Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков направил письмо коллеге, председателю Мажилиса Казахстана Нурлану Нигматулину с просьбой оказать содействие в проведении расследования дела в рамках международных стандартов и содействовать организации встречи депутатов Жогорку Кенеша с Асылбек уулу Дамирбеком.

Асылбек уулу Дамирбеку и еще двум гражданам КР — Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову — официально предъявили обвинения по статьям «Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» и «Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации» УК РК.

Всех трех задержали в ходе спецоперации в Казахстане 15-16 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте всех троих сроком на два месяца.
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