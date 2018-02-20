Спецоперация в Алматы. Что известно о задержанном депутате и бизнесменах

В Казахстане провели крупномасштабную спецоперацию по пресечению контрабанды, в том числе из Кыргызстана.

Задержали 35 подозреваемых, в числе которых три гражданина Кыргызстана, должностные лица таможенных органов, пограничной службы, брокеры, посредники, а также члены организованных преступных групп. С санкции суда 33 из них арестованы.

Суд постановил арестовать на два месяца депутата Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбека, а также двух граждан КР Чынгыза Абакирова и Уланбека Мурадилова.

Их обвиняют в перемещении в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза контрабандных товаров. По версии следствия, они являются участниками транснациональной организованной группы.

Дипломат, экономист, спортсмен

Парламентарий Асылбек уулу Дамирбек с 1998-го по 2003 год проходил обучение в Джалал-Абадском коммерческом институте на экономическом факультете по специальности «Бухгалтерский учет». С 2009-го по 2011-й он учился в Дипломатической академии КР на кафедре мировой экономики факультета международных отношений по специальности «Дипломат в сфере экономики».

Фото из Интеренета. Депутат Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек

Трудовую деятельность начал еще в студенческие годы, став управляющим компании APMS. Затем работал в ОсОО «Sky Mobile», ОсОО «БиМоКом», ЗАО «Альфа Телеком».

В 2009-2010 годах он уже был депутатом Жогорку Кенеша от бакиевской партии «Ак Жол». В 2015-м в парламент прошел от партии «Кыргызстан».

В его послужном списке также вице-президентство в Федерации борьбы.

Лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков ранее рассказал ИА «24.kg», что Асылбек уулу Дамирбек, задержанный в ходе спецоперации в Алматы, отпрашивался у него в четверг, 15 февраля, чтобы поехать в Казахстан для подготовки спортсменов к соревнованиям. Пять компаний, ноль налогов

У Уланбека Мурадилова, которого также задержали в Алматы, имеется несколько компаний, общественный фонд и охранное агентство.

Налоги компании практически не платят.

В 2008 году его ОсОО «Электролиндом» объявило о закрытии.

В учредителях охранного агентства «Ынтымак-Securite», помимо Уланбека Мурадилова, числится Толобек Асекович Кобукеев, который является учредителем Федерации бокса Нарынской области.

Большинство компаний Мурадилова зарегистрированы в Нарынской области.

Охранное агентство в 2014 году заплатило 212,3 тысячи сомов в бюджет, при этом получило от государства 1,6 миллиона сомов. В 2015-м уплата по налогам и пошлинам составила 56,4 тысячи сомов. Из бюджета же выплачено 138,6 тысячи.

Что охраняет «Ынтымак-Securite», остается загадкой.

Коммерческий кооператив «Нарын-Сервис» не платил налогов вовсе. Одним из его членов является Кылычбек Шаршеналиевич Мамбеталиев, он же ответственный работник в штабе по переходу Нарынской области на цифровое вещание.

ОсОО «Нур-Сервис» в 2013 году прекратило свою деятельность. За все время работы оно заплатило 92,6 тысячи сомов налогов. Из бюджета получено в 10 раз больше — 942,8 тысячи.

ОсОО «Ынтымак-Фарм», занимающееся оптовой торговлей шкурами и кожей, зарегистрировано в Оше. И также не платит налоги.

Учредителем компании является Чынгыз Исманалиевич Аманбаев. Судя по информации MegaCom, в 2015 году он являлся сотрудником сотового оператора и участвовал в соревнованиях по футболу на кубок «Абдыш-Аты».

В 2015 году депутат Асылбек уулу Дамирбек был координатором по защите интересов компании и связям с госорганами ЗАО «Альфа Телеком» (MegaCom).

За Уланбеком Мурадиловым также числится Общественное объединение «Айген». И в Нарынском муниципальном ресурсном центре он является учредителем.

В базе данных юридических лиц зарегистрировано ОсОО «Сертификат и К». Его учредителем является Чынгыз Абакиров. Компания не платит налоги.